Вкусная закуска 'битые' кабачки за сутки: лучше, чем малосольные огурцы

Кабачки можно есть не только в запеченном, тушеном, жареном и вареном виде, но еще очень вкусно будет – просто сырым. Его можно очень вкусно замариновать и вы удивитесь, насколько вкусную закуску вы получите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных битых" кабачков, с зеленью, чесноком и уксусом.

Ингредиенты:

3 средних кабачка

Для маринада:

1/4 стакана оливкового масла

2 столовые ложки яблочного уксуса

2 ч.л меда

2 зубчика чеснока через пресс

1 чайная ложка соли

1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца

1 столовая ложка свежего базилика, мелко нарезанного

1 столовая ложка свежей кинзы, мелко нарезанной

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте очень тонко.

2. Приготовьте маринад: смешайте растительное масло с остальными ингредиентами.

3. Полейте кабачки маринадом, хорошо перемешайте. Переложите в герметичный контейнер и охладите на ночь перед подачей.

Маринованные кабачки хранятся в герметичном контейнере в холодильнике до 7 дней!

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