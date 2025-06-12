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Вкусная закуска "битые" кабачки за сутки: лучше, чем малосольные огурцы
Кабачки можно есть не только в запеченном, тушеном, жареном и вареном виде, но еще очень вкусно будет – просто сырым. Его можно очень вкусно замариновать и вы удивитесь, насколько вкусную закуску вы получите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных битых" кабачков, с зеленью, чесноком и уксусом.
Ингредиенты:
- 3 средних кабачка
Для маринада:
- 1/4 стакана оливкового масла
- 2 столовые ложки яблочного уксуса
- 2 ч.л меда
- 2 зубчика чеснока через пресс
- 1 чайная ложка соли
- 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца
- 1 столовая ложка свежего базилика, мелко нарезанного
- 1 столовая ложка свежей кинзы, мелко нарезанной
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте очень тонко.
2. Приготовьте маринад: смешайте растительное масло с остальными ингредиентами.
3. Полейте кабачки маринадом, хорошо перемешайте. Переложите в герметичный контейнер и охладите на ночь перед подачей.
Маринованные кабачки хранятся в герметичном контейнере в холодильнике до 7 дней!
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