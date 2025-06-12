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Вкусная закуска "битые" кабачки за сутки: лучше, чем малосольные огурцы

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Вкусная закуска 'битые' кабачки за сутки: лучше, чем малосольные огурцы

Кабачки можно есть не только в запеченном, тушеном, жареном и вареном виде, но еще очень вкусно будет – просто сырым. Его можно очень вкусно замариновать и вы удивитесь, насколько вкусную закуску вы получите.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных битых" кабачков, с зеленью, чесноком и уксусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 3 средних кабачка

Для маринада:

  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • 2 ч.л меда
  • 2 зубчика чеснока через пресс
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца
  • 1 столовая ложка свежего базилика, мелко нарезанного
  • 1 столовая ложка свежей кинзы, мелко нарезанной

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте очень тонко. 

Кабачки для блюда

2. Приготовьте маринад: смешайте растительное масло с остальными ингредиентами.

В чем мариновать кабачки

3. Полейте кабачки маринадом, хорошо перемешайте. Переложите в герметичный контейнер и охладите на ночь перед подачей.

Сколько готовить кабачки

Маринованные кабачки хранятся в герметичном контейнере в холодильнике до 7 дней!

Готовая закуска

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