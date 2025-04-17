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Вкуснее, чем бризоли, котлеты и буженина: рулет из вафель с мясным фаршем и сыром
Если вы хотите приготовить очень вкусное блюдо из фарша, но котлеты надоели, вы с легкостью сможете приготовить закуску в виде рулета из вафель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого в приготовлении мясного рулета, который готовится 15 минут.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 400 г
- яйцо – 1 шт
- лук – 1 шт
- соль, перец
- квадратная вафля
- сыр твердый
- перец болгарский
- яйцо для смазки
- кунжут
Способ приготовления:
1. На вафлю намажьте слой фарша, сверху посыпьте порезанным перцем, тертым сыром и сверните.
2. Сверху смажьте взбитым яйцом и готовьте рулет в духовке 30 минут при 180 С.
Дайте немного остыть, порежьте и можно есть!
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