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Вкуснее, чем бризоли, котлеты и буженина: рулет из вафель с мясным фаршем и сыром

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
210
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное блюдо из фарша, но котлеты надоели, вы с легкостью сможете приготовить закуску в виде рулета из вафель.

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Рулет из мяса и вафли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого в приготовлении мясного рулета, который готовится 15 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 400 г
  • яйцо – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • соль, перец
  • квадратная вафля
  • сыр твердый
  • перец болгарский
  • яйцо для смазки
  • кунжут

Способ приготовления:

1. На вафлю намажьте слой фарша, сверху посыпьте порезанным перцем, тертым сыром и сверните.

Начинка для блюда

2. Сверху смажьте взбитым яйцом и готовьте рулет в духовке 30 минут при 180 С.

Сколько запекать рулет

Дайте немного остыть, порежьте и можно есть!

Готовый рулет

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