Вкуснее, чем бризоли, котлеты и буженина: рулет из вафель с мясным фаршем и сыром

Если вы хотите приготовить очень вкусное блюдо из фарша, но котлеты надоели, вы с легкостью сможете приготовить закуску в виде рулета из вафель.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого в приготовлении мясного рулета, который готовится 15 минут.

Ингредиенты:

куриный фарш – 400 г

яйцо – 1 шт

лук – 1 шт

соль, перец

квадратная вафля

сыр твердый

перец болгарский

яйцо для смазки

кунжут

Способ приготовления:

1. На вафлю намажьте слой фарша, сверху посыпьте порезанным перцем, тертым сыром и сверните.

2. Сверху смажьте взбитым яйцом и готовьте рулет в духовке 30 минут при 180 С.

Дайте немного остыть, порежьте и можно есть!

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