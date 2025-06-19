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Вкуснее, чем котлеты и перец: сочные фаршированные кабачки с фаршем и сыром в духовке

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
699
Рецепт блюда

Кабачки – идеальные овощи для практически любого блюда, так как из них можно приготовить от котлет – до пирогов, закусок, супов, салатов. Еще их можно есть сырыми, делать пасту, рагу, готовить на мангале, в духовке, на сковороде и даже просто варить.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных фаршированных кабачков, с мясным фаршем, сыром и специями.

Как вкусно приготовить фаршированные кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки
  • мясной фарш любой
  • яйцо
  • сыр моцарелла или сулугуни
  • специи – соль, перец, паприка, сухой чеснок
  • лук
  • чеснок
  • зелень
  • помидор для сочности

Способ приготовления:

1. Кабачки разрежьте пополам, мякоть извлеките и порежьте мелким кубиком.

Свежие кабачки

2. В фарш добавьте мякоть кабачка, помидор кубиком, специи, яйцо, лук, зелень, перемешайте.

Начинка для кабачков

3. Начините кабачки, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте до готовности.

Фаршированные кабачки

Вкусно как в горячем, так и холодном виде!

Готовое блюдо

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