Вкуснее, чем котлеты и перец: сочные фаршированные кабачки с фаршем и сыром в духовке
Кабачки – идеальные овощи для практически любого блюда, так как из них можно приготовить от котлет – до пирогов, закусок, супов, салатов. Еще их можно есть сырыми, делать пасту, рагу, готовить на мангале, в духовке, на сковороде и даже просто варить.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных фаршированных кабачков, с мясным фаршем, сыром и специями.
Ингредиенты:
- кабачки
- мясной фарш любой
- яйцо
- сыр моцарелла или сулугуни
- специи – соль, перец, паприка, сухой чеснок
- лук
- чеснок
- зелень
- помидор для сочности
Способ приготовления:
1. Кабачки разрежьте пополам, мякоть извлеките и порежьте мелким кубиком.
2. В фарш добавьте мякоть кабачка, помидор кубиком, специи, яйцо, лук, зелень, перемешайте.
3. Начините кабачки, сверху посыпьте тертым сыром и запекайте до готовности.
Вкусно как в горячем, так и холодном виде!
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