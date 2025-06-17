Вкуснее, чем котлеты: полезные оладьи из кабачков, с филе и специями

Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных, сытных, бюджетных и главное – полезных блюд. Среди вкусных домашних блюд из кабачка особое место занимают оладки, блины, рагу, салаты, а также икра. Еще их них можно делать сочные котлеты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с куриным филе и специями.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Цуккини или кабачок – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Сметана – 2 ст. л.

Мука – 3 ст. л. без горки

Соль, перец – по вкусу

Укроп

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать мелкими кубиками.

2. Добавить яйцо, натертый цуккини, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп (по желанию). Все хорошо перемешать.

3. В разогретую сковороду с маслом выложить массу столовой ложкой, формируя оладьи.

Жарим с обеих сторон до золотистой корочки и подаем горячими!

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