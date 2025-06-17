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Вкуснее, чем котлеты: полезные оладьи из кабачков, с филе и специями

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт блюда

Кабачки – идеальный овощ для приготовления вкусных, сытных, бюджетных и главное – полезных блюд. Среди вкусных домашних блюд из кабачка особое место занимают оладки, блины, рагу, салаты, а также икра. Еще их них можно делать сочные котлеты. 

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Что приготовить из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий из кабачков, с куриным филе и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 2 шт. 
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Цуккини или кабачок – 1 шт. 
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Сметана – 2 ст. л. 
  • Мука – 3 ст. л. без горки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Куриное филе нарезать мелкими кубиками.

Филе со специями и яйцами

2. Добавить яйцо, натертый цуккини, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп (по желанию). Все хорошо перемешать.

Тертый кабачок

3. В разогретую сковороду с маслом выложить массу столовой ложкой, формируя оладьи.

Сколько готовить блюдо

Жарим с обеих сторон до золотистой корочки и подаем горячими!

Готовые оладьи

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