УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
183
Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом

Скумбрия – очень вкусная и легкая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке со специями, лимоном, овощами, а также скумбрию можно очень вкусно солить и тушить в духовке и готовить из нее закуски и даже шашлык. 

Видео дня
Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого шашлыка из скумбрии, с соевым соусом и соком лимона. 

Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом

Ингредиенты: 

  • сок лимона
  • 2 ст.л растительного масла
  • 4 ст.л соевого соуса
  • 1 ч.л паприки
  • 1 ст.л приправа для рыбы
  • 1 ч.л соли
  • черный перец

Способ приготовления: 

1. Полу мороженую рыбу нарежьте на порционные кусочки, помойте и вытащите все лишнее.

Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом

2. Добавьте специи, сок лимона, соевый сок, растительное масло и замаринуйте, оставьте на 1-2 часа при комнатной температуре. 

Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом

3. Готовьте шашлык из скумбрии на мангале 20-25 минут. 

Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: