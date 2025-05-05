Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом

Скумбрия – очень вкусная и легкая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке со специями, лимоном, овощами, а также скумбрию можно очень вкусно солить и тушить в духовке и готовить из нее закуски и даже шашлык.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого шашлыка из скумбрии, с соевым соусом и соком лимона.

Ингредиенты:

сок лимона

2 ст.л растительного масла

4 ст.л соевого соуса

1 ч.л паприки

1 ст.л приправа для рыбы

1 ч.л соли

черный перец

Способ приготовления:

1. Полу мороженую рыбу нарежьте на порционные кусочки, помойте и вытащите все лишнее.

2. Добавьте специи, сок лимона, соевый сок, растительное масло и замаринуйте, оставьте на 1-2 часа при комнатной температуре.

3. Готовьте шашлык из скумбрии на мангале 20-25 минут.

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