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Вкуснее, чем мясной: сочный, ароматный шашлык из скумбрии со специями и соевым соусом
Скумбрия – очень вкусная и легкая в приготовлении рыба. Готовить ее можно в духовке со специями, лимоном, овощами, а также скумбрию можно очень вкусно солить и тушить в духовке и готовить из нее закуски и даже шашлык.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого шашлыка из скумбрии, с соевым соусом и соком лимона.
Ингредиенты:
- сок лимона
- 2 ст.л растительного масла
- 4 ст.л соевого соуса
- 1 ч.л паприки
- 1 ст.л приправа для рыбы
- 1 ч.л соли
- черный перец
Способ приготовления:
1. Полу мороженую рыбу нарежьте на порционные кусочки, помойте и вытащите все лишнее.
2. Добавьте специи, сок лимона, соевый сок, растительное масло и замаринуйте, оставьте на 1-2 часа при комнатной температуре.
3. Готовьте шашлык из скумбрии на мангале 20-25 минут.
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