Вкуснее, чем отбивные: бюджетные и сытные бризоли за 10 минут для перекуса и праздничного стола

Самое быстрое и вкусное мясное блюдо – бризоли, основа которых – вафельные коржи и мясной фарш. Для того, чтобы они были мягкими и сочными, обязательно готовьте их в яичном кляре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых бризолей, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Фарш – 500 г (свинина-говядина)

Лук – 1 шт.

Вафельные лепешки – 6 шт.

Яйца – 3 шт.

Молоко – 2-3 ст. л.

Соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. К фаршу добавим натертый на мелкой терке лук, солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, сыр или овощи.

2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем. Сверху накрываем коржом, режем на куски.

3. Взбиваем яйца с молоком.

4. Каждую бризоль окунаем в яичную смесь и жарим с двух сторон на сковороде с маслом на среднем огне.

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