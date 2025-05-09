Видео дня
Вкуснее, чем отбивные: бюджетные и сытные бризоли за 10 минут для перекуса и праздничного стола
Самое быстрое и вкусное мясное блюдо – бризоли, основа которых – вафельные коржи и мясной фарш. Для того, чтобы они были мягкими и сочными, обязательно готовьте их в яичном кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых бризолей, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- Фарш – 500 г (свинина-говядина)
- Лук – 1 шт.
- Вафельные лепешки – 6 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 2-3 ст. л.
- Соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. К фаршу добавим натертый на мелкой терке лук, солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, сыр или овощи.
2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем. Сверху накрываем коржом, режем на куски.
3. Взбиваем яйца с молоком.
4. Каждую бризоль окунаем в яичную смесь и жарим с двух сторон на сковороде с маслом на среднем огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: