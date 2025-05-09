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Вкуснее, чем отбивные: бюджетные и сытные бризоли за 10 минут для перекуса и праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
15
Рецепт блюда

Самое быстрое и вкусное мясное блюдо – бризоли, основа которых – вафельные коржи и мясной фарш. Для того, чтобы они были мягкими и сочными, обязательно готовьте их в яичном кляре.

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Бюджетные бризоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых бризолей, с мясным фаршем.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Фарш – 500 г (свинина-говядина)
  • Лук – 1 шт.
  • Вафельные лепешки – 6 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 2-3 ст. л.
  • Соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. К фаршу добавим натертый на мелкой терке лук, солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, сыр или овощи.

Мясной фарш

2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем. Сверху накрываем коржом, режем на куски.

Приготовление блюда

3. Взбиваем яйца с молоком.

Яичный кляр

4. Каждую бризоль окунаем в яичную смесь и жарим с двух сторон на сковороде с маслом на среднем огне.

Готовые бризоли

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