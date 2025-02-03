Вкуснее, чем отбивные и котлеты: ленивые бризоли с мясным фаршем за 10 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное мясное блюдо, но котлеты и отбивные надоели, приготовьте вкусные бризоли. А для яркого вкуса добавьте зелень, специи, чеснок.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей, с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- вафли
- яйца – 4 шт. для обжарки+майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)
- масло для жарки
Ингредиенты для начинки:
- куриный фарш (филе и бедро) – 700 г
- морковь – 1 шт. большая
- лук – 2 шт. средние
- сметана – 2 ст.л.
- панировочные сухари – 2 ч.л. с горкой
- зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- черный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- итальянские травы – 1 ч.л. (с горкой)
Способ приготовления:
1. В фарш добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешайте.
2. Из вафель сформируйте заготовки.
3. К 4 яйцам добавьте сметану или майонез и взболтать вилкой.
5. Обмокните заготовки и обжарьте на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.
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