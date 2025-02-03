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Вкуснее, чем отбивные и котлеты: ленивые бризоли с мясным фаршем за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
1,0 т.
Сытные мясные бризоли

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное мясное блюдо, но котлеты и отбивные надоели, приготовьте вкусные бризоли. А для яркого вкуса добавьте зелень, специи, чеснок. 

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Вкусные бризоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей, с мясным фаршем. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • вафли
  • яйца – 4 шт. для обжарки+майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)
  • масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

  • куриный фарш (филе и бедро) – 700 г
  • морковь – 1 шт. большая
  • лук – 2 шт. средние
  • сметана – 2 ст.л.
  • панировочные сухари – 2 ч.л. с горкой
  • зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • итальянские травы – 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления: 

1. В фарш добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешайте. 

Мясной фарш

2. Из вафель сформируйте заготовки. 

Приготовление блюда

3. К 4 яйцам добавьте сметану или майонез и взболтать вилкой.

Кляр из яиц

5. Обмокните заготовки и обжарьте на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

Готовое блюдо

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