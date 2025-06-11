Вкуснее, чем с рисом: очень сочные голубцы с булгуром и молодой капустой
Голубцы – блюдо, которое любит каждый украинец. Готовить их можно как с рисом, это классический рецепт, но также и с булгуром, даже картошкой, грибами и креветками. Стоит отметить, что блюдо также можно делать даже без капусты, просто добавив ее в фарш.
Кулинар поделилcя в Instagram рецептом очень вкусных голубцов из молодой капусты, с булгуром и мясом.
Ингредиенты:
- 1 капуста 900 г
- 200 г лука
- 200 г моркови
- масло для жарки
- 500 г свинины
- 350 г вареного булгура
- 400 г (1 банка) томатов пелати
- соль, душистый и черный перец, копченая паприка
- 70 г сметаны 20%
Способ приготовления:
1. Булгур прогрейте в сотейнике с маслом, залейте 230 г горячей воды, подсолите и варите на медленном огне примерно 10 минут. Далее настаивайте под крышкой еще 10-15 минут.
2. Морковь и лук нарежьте соломкой и обжарьте. 2/3 зажарки добавьте к фаршу, остальное оставьте для соуса.
3. Свинину (средней жирности) прокрутите через мелкую решетку, добавьте булгур и жареную морковь с луком, соль, душистый и черный перец, подкопченную паприку. Все хорошо вымешайте.
4. Капусту готовьте в подсоленной воде. Постоянно снимайте уже мягкие листья. Затем вырежьте твердую серединку, крупные листья порежьте пополам.
5. На "треугольник" листа выкладываем начинку, сворачиваем и заправляем кончик во внутрь, чтобы держали форму. Сложите голубцы в кастрюлю или сотейник, добавьте 100 г воды и готовьте под крышкой минут 10.
6. Соус: томаты смешайте с овощами и сметаной, добавьте соль и специи, и перемешайте до однородности соус и залейте голубцы. Тушите еще 25 минут на медленном огне под крышкой. При необходимости доливаю немного воды!
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