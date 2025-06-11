Вкуснее, чем с рисом: очень сочные голубцы с булгуром и молодой капустой

Голубцы – блюдо, которое любит каждый украинец. Готовить их можно как с рисом, это классический рецепт, но также и с булгуром, даже картошкой, грибами и креветками. Стоит отметить, что блюдо также можно делать даже без капусты, просто добавив ее в фарш.

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Кулинар поделилcя в Instagram рецептом очень вкусных голубцов из молодой капусты, с булгуром и мясом.

Ингредиенты:

1 капуста 900 г

200 г лука

200 г моркови

масло для жарки

500 г свинины

350 г вареного булгура

400 г (1 банка) томатов пелати

соль, душистый и черный перец, копченая паприка

70 г сметаны 20%

Способ приготовления:

1. Булгур прогрейте в сотейнике с маслом, залейте 230 г горячей воды, подсолите и варите на медленном огне примерно 10 минут. Далее настаивайте под крышкой еще 10-15 минут.

2. Морковь и лук нарежьте соломкой и обжарьте. 2/3 зажарки добавьте к фаршу, остальное оставьте для соуса.

3. Свинину (средней жирности) прокрутите через мелкую решетку, добавьте булгур и жареную морковь с луком, соль, душистый и черный перец, подкопченную паприку. Все хорошо вымешайте.

4. Капусту готовьте в подсоленной воде. Постоянно снимайте уже мягкие листья. Затем вырежьте твердую серединку, крупные листья порежьте пополам.

5. На "треугольник" листа выкладываем начинку, сворачиваем и заправляем кончик во внутрь, чтобы держали форму. Сложите голубцы в кастрюлю или сотейник, добавьте 100 г воды и готовьте под крышкой минут 10.

6. Соус: томаты смешайте с овощами и сметаной, добавьте соль и специи, и перемешайте до однородности соус и залейте голубцы. Тушите еще 25 минут на медленном огне под крышкой. При необходимости доливаю немного воды!

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