Вкусные фаршированные яйца с начинкой из авокадо и красной рыбы: рецепт закуски для праздничного стола

Фаршированные яйца – одна из самых простых, бюджетных и очень вкусных закусок, которая очень быстро готовится. Для начинки подойдут любые продукты – сыр, грибы, овощи, красная рыба, лук жареный.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных фаршированных яиц, с авокадо и красной рыбой.

Ингредиенты:

4 отварных яйца

авокадо

150 г. красной рыбы

фиолетовый лук

2 ст.л. соуса "Тартар"

1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем яйца вкрутую (варим 7-10 минуток после закипания) и делим их пополам.

2. Начинка: в тарелке соединяем авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем к столу.

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