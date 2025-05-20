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Вкусные фаршированные яйца с начинкой из авокадо и красной рыбы: рецепт закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
378
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – одна из самых простых, бюджетных и очень вкусных закусок, которая очень быстро готовится. Для начинки подойдут любые продукты – сыр, грибы, овощи, красная рыба, лук жареный.

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С чем приготовить фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных фаршированных яиц, с авокадо и красной рыбой.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 4 отварных яйца
  • авокадо
  • 150 г. красной рыбы
  • фиолетовый лук
  • 2 ст.л. соуса "Тартар"
  • 1 ч.л. американской горчицы

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем яйца вкрутую (варим 7-10 минуток после закипания) и делим их пополам.

Яйца для блюда

2. Начинка: в тарелке соединяем авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

Начинка для яиц

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем к столу.

Готовые яйца

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