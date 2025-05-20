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Вкусные фаршированные яйца с начинкой из авокадо и красной рыбы: рецепт закуски для праздничного стола
Фаршированные яйца – одна из самых простых, бюджетных и очень вкусных закусок, которая очень быстро готовится. Для начинки подойдут любые продукты – сыр, грибы, овощи, красная рыба, лук жареный.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных фаршированных яиц, с авокадо и красной рыбой.
Ингредиенты:
- 4 отварных яйца
- авокадо
- 150 г. красной рыбы
- фиолетовый лук
- 2 ст.л. соуса "Тартар"
- 1 ч.л. американской горчицы
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем яйца вкрутую (варим 7-10 минуток после закипания) и делим их пополам.
2. Начинка: в тарелке соединяем авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.
3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем к столу.
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