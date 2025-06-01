Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех
Вкусный печеночный паштет можно очень легко приготовить в домашних условиях. Мясо для такого блюда нужно просто обжарить, а затем протушить с сочными овощами. Затем останется взбить ингредиенты до однородности.
Идея приготовления вкусного паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- куриная печень – 350 г
- растительное масло – 1-2 ст.л.
- лук – 100 г
- морковь – 100 г
- вода – 0,5 стакана
- сливочное масло – 30-49 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. На небольшом количестве масла поджарить нарезанный лук до прозрачности.
2. Добавить морковь.
3. Обжарить все вместе до золотистого цвета.
4. Добавить промытую нарезанную печень и обжарить еще несколько минут, пока печень не побелеет.
5. Залить водой, накрыть крышкой.
6. Тушить 15-20 минут на маленьком огне.
7. Морковь и печень должны стать мягкими, а в сковороде должно остаться немного жидкости.
8. Переложить печень и овощи вместе с жидкостью в чашу блендера.
9. Добавить соль, перец и сливочное масло.
10. Взбить все блендером до однородной консистенции.
11. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов.
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