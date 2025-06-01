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Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
657
Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

Вкусный печеночный паштет можно очень легко приготовить в домашних условиях. Мясо для такого блюда нужно просто обжарить, а затем протушить с сочными овощами. Затем останется взбить ингредиенты до однородности.

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Идея приготовления вкусного паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

Ингредиенты:

  • куриная печень – 350 г
  • растительное масло – 1-2 ст.л.
  • лук – 100 г
  • морковь – 100 г
  • вода – 0,5 стакана
  • сливочное масло – 30-49 г
  • соль, перец

Способ приготовления:

Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

1. На небольшом количестве масла поджарить нарезанный лук до прозрачности.

2. Добавить морковь.

Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

3. Обжарить все вместе до золотистого цвета.

4. Добавить промытую нарезанную печень и обжарить еще несколько минут, пока печень не побелеет.

Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

5. Залить водой, накрыть крышкой.

6. Тушить 15-20 минут на маленьком огне.

Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

7. Морковь и печень должны стать мягкими, а в сковороде должно остаться немного жидкости.

8. Переложить печень и овощи вместе с жидкостью в чашу блендера.

Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

9. Добавить соль, перец и сливочное масло.

10. Взбить все блендером до однородной консистенции.

Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

11. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов.

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