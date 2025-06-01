Вкусный домашний паштет из куриной печени: универсальный рецепт, который получится у всех

Вкусный печеночный паштет можно очень легко приготовить в домашних условиях. Мясо для такого блюда нужно просто обжарить, а затем протушить с сочными овощами. Затем останется взбить ингредиенты до однородности.

Видео дня

Идея приготовления вкусного паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

куриная печень – 350 г

растительное масло – 1-2 ст.л.

лук – 100 г

морковь – 100 г

вода – 0,5 стакана

сливочное масло – 30-49 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. На небольшом количестве масла поджарить нарезанный лук до прозрачности.

2. Добавить морковь.

3. Обжарить все вместе до золотистого цвета.

4. Добавить промытую нарезанную печень и обжарить еще несколько минут, пока печень не побелеет.

5. Залить водой, накрыть крышкой.

6. Тушить 15-20 минут на маленьком огне.

7. Морковь и печень должны стать мягкими, а в сковороде должно остаться немного жидкости.

8. Переложить печень и овощи вместе с жидкостью в чашу блендера.

9. Добавить соль, перец и сливочное масло.

10. Взбить все блендером до однородной консистенции.

11. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: