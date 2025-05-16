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Вкусный и легкий салат из трех ингредиентов: готовится блюдо без майонеза
Домашние салаты лучше всего готовить из свежих овощей и заправлять лучше не майонезом, а маслом, сметаной. Для более сытного варианта добавьте в основу куриное филе, креветки, яйца, сыр,
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и сытного салата из трех ингредиентов.
Ингредиенты:
- Куриное филе(запеченное или жареное в специях) – 1 шт
- Перец сладкий – 1 шт (если маленький – 2 шт)
- Огурец – 2 шт
- Кунжут черный
Заправка:
- Горчица в зернах с медом – 2 ст.л.
- Соевый соус – 5 ст.л.
- Масло – 4 ст.л.
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порежьте кусками.
2. Перец тонкими брусками, огурцы кубиком.
3. Смешайте все для соуса.
4. Полейте салат соусом, перемешайте и посыпьте кунжутом.
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