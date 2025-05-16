Вкусный и легкий салат из трех ингредиентов: готовится блюдо без майонеза

Домашние салаты лучше всего готовить из свежих овощей и заправлять лучше не майонезом, а маслом, сметаной. Для более сытного варианта добавьте в основу куриное филе, креветки, яйца, сыр,

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и сытного салата из трех ингредиентов.

Ингредиенты:

Куриное филе(запеченное или жареное в специях) – 1 шт

Перец сладкий – 1 шт (если маленький – 2 шт)

Огурец – 2 шт

Кунжут черный

Заправка:

Горчица в зернах с медом – 2 ст.л.

Соевый соус – 5 ст.л.

Масло – 4 ст.л.

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кусками.

2. Перец тонкими брусками, огурцы кубиком.

3. Смешайте все для соуса.

4. Полейте салат соусом, перемешайте и посыпьте кунжутом.

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