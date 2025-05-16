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Вкусный и легкий салат из трех ингредиентов: готовится блюдо без майонеза

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт салата

Домашние салаты лучше всего готовить из свежих овощей и заправлять лучше не майонезом, а маслом, сметаной. Для более сытного варианта добавьте в основу куриное филе, креветки, яйца, сыр, 

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Вкусный салат из овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и сытного салата из трех ингредиентов.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Куриное филе(запеченное или жареное в специях) – 1 шт
  • Перец сладкий – 1 шт (если маленький – 2 шт)
  • Огурец – 2 шт
  • Кунжут черный

Заправка:

  • Горчица в зернах с медом – 2 ст.л.
  • Соевый соус – 5 ст.л.
  • Масло – 4 ст.л.
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кусками.

Филе для салата

2. Перец тонкими брусками, огурцы кубиком.

Свежий огурец

3. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

4. Полейте салат соусом, перемешайте и посыпьте кунжутом.

Готовый салат

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