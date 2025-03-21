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Вкусный весенний салат за 5 минут: готовится блюдо без майонеза

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,3 т.
Вкусный весенний салат за 5 минут: готовится блюдо без майонеза

Весна – лучшее время для приготовления вкусных и легких салатов из свежих овощей, с зеленью и сметаной. Для яркого вкуса в салат можно добавить чеснок.

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Легкий весенний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого весеннего салата из огурцов, с луком и сметаной.

Что приготовить из огурцов

Ингредиенты:

  • Огурец – 1 шт
  • Консервированная кукуруза – 100г
  • Зеленый лук – 200г
  • Майонез или сметана по вкусу
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте все продукты произвольно.

Огурцы для салата

2. Смешайте в салатной миске все нарезанные ингредиенты, добавьте майонез и посолите по вкусу, перемешайте.

Приготовление салата

Салат можно есть сразу!

Готовый салат

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