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Вкусный весенний салат за 5 минут: готовится блюдо без майонеза
Весна – лучшее время для приготовления вкусных и легких салатов из свежих овощей, с зеленью и сметаной. Для яркого вкуса в салат можно добавить чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого весеннего салата из огурцов, с луком и сметаной.
Ингредиенты:
- Огурец – 1 шт
- Консервированная кукуруза – 100г
- Зеленый лук – 200г
- Майонез или сметана по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте все продукты произвольно.
2. Смешайте в салатной миске все нарезанные ингредиенты, добавьте майонез и посолите по вкусу, перемешайте.
Салат можно есть сразу!
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