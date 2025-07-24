Владельцев собак предостерегли о серьезной проблеме во время купания в водоемах

Эксперт предостерег владельцев собак этим летом от "скрытого риска", который может подстерегать домашних животных, любящих плавать.

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Ожидается, что средняя температура будет выше нормы, и хотя возможны кратковременные более жаркие и влажные дни, вероятность длительной жары ниже, чем в течение последних нескольких недель. Однако более сильные ливни могут создавать риск для собак, поскольку озера и пруды быстро становятся опасными из-за потенциального наличия сине-зеленых водорослей, пишет Express.

Саймон Кроушоу, эксперт по питанию собак рекомендовал хозяевам быть бдительными во время летних прогулок и купания. Он объяснил: "В это время года некоторые водоемы действительно часто становятся менее безопасными, особенно после теплого периода, за которым следуют дожди".

Как выглядят сине-зеленые водоросли?

Несмотря на свое название, сине-зеленые водоросли на самом деле не являются водорослями, а, по сути, являются типом бактерий, и их не всегда легко заметить.

Обычно это зеленоватая пленка или налет, появляющийся на поверхности воды или придающий воде мутный вид.

Он часто накапливается по краям стоячей или медленно текущей воды, особенно в теплой, богатой питательными веществами среде.

Владельцам собак рекомендуется быть осторожными, поскольку при попадании внутрь, даже в небольших количествах, сине-зеленые водоросли "могут выделять токсины, которые влияют на печень и нервную систему собаки".

Симптомы часто появляются в течение нескольких минут или часов и могут включать "рвоту, диарею, чрезмерное слюнотечение, быструю одышку, слабость, дезориентацию, затрудненное дыхание или даже судороги".

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