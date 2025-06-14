Владельцев телефонов Android предупредили о новом мошенничестве: воруют личные данные и средства

Каждый, у кого есть телефон Android в кармане, должен быть начеку и остерегаться новой тревожной атаки.

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Новейшая угроза, направленная на эти популярные категории телефонов, под названием Crocodilus, пытается похитить деньги и личные данные с помощью очень коварного трюка. Как заметила команда Threat Fabric, Crocodilus заражает телефоны через всплывающую рекламу, появляющуюся на платформах социальных сетей, пишет Express.

Эти рекламные сообщения, выглядящие официально, поощряют пользователей загружать приложение, обещая, что после его установки пользователи смогут претендовать на призы или получать финансовые стимулы.

Однако, это лишь обман, а на самом деле происходит то, что устройства заражаются Crocodilus. Так почему же этот вирус так опасен и эффективен для мошенников?

Одна из самых страшных особенностей Crocodilus - это его способность добавлять имена и номера в списки контактов пользователей. Ключевой функцией обновления является возможность изменять список контактов на зараженном устройстве.

"Мы считаем, что целью является добавление номера телефона под убедительным именем, таким как "Поддержка банка", что позволит злоумышленнику позвонить жертве. Это также может обойти меры предотвращения мошенничества, которые обозначают неизвестные номера", - пояснили эксперты.

Из-за риска потери денег, Threat Fabric призывает всех пользователей Android "быть бдительными".

Один очень хороший совет – загружать программы только с официальных онлайн-площадок. Хотя в прошлом с Play Store возникали некоторые проблемы, американский технологический гигант упорно работал над тем, чтобы на его серверах оказывались менее опасные программы.

Прежде чем устанавливать любое программное обеспечение, также стоит проверить разработчика и прочитать отзывы, поскольку они часто дадут вам хорошее представление о проблемах с программой перед ее установкой.

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