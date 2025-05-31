Волшебный европейский остров 'отплывает' от суши дважды в день: где он находится

У побережья Европы можно найти множество интересных островов, но только один из них как будто сошел со страниц сказки, ведь островом он является не все время. Мон-Сен-Мишель отделяется от материка и оказывается со всех сторон окруженным водой лишь дважды в день.

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Как пишет издание Express, это необычное туристическое место расположено в заливе, который разделяют Нормандия и Бретань. Дважды в день во время прилива его связь с материком исчезает и скала с живописным аббатством на верхушке в буквальном смысле превращается в остров.

Залив возле Мон-Сен-Мишель может похвастаться самыми высокими приливами в континентальной Европе. И именно за их счет и возникает это впечатляющее природное зрелище. В некоторые дни года складываются оптимальные условия для наблюдения, а когда прилив превышает определенный уровень, Мон-Сен-Мишель на несколько часов становится настоящим островом. Когда же вода отступает, вокруг скалы открывается впечатляющий участок ряби песка, а аббатство снова оказывается на материке.

История этого удивительного места восходит к 708 году, когда епископ Обер из Авранша заявил, что увидел собственными глазами архангела Михаила, который поручил ему построить святилище. Впоследствии на месте этого чуда возник невероятный по своей красоте монастырский комплекс.

К XIII веку аббатство стало важным местом паломничества в Европе, олицетворяя как духовную преданность, так и архитектурную устойчивость к силам природы и войны. Его изолированное расположение также сделало его грозной военной крепостью. Во время Столетней войны Мон-Сен-Мишель успешно отразил несколько английских атак, чему способствовали его природные оборонительные свойства и прочные каменные валы.

В последующие века аббатство служило тюрьмой, прежде чем в XIX веке получило статус достопримечательности. Сейчас это место, куда с удовольствием приезжают многочисленные туристы. Их поражает достопримечательность, где можно одновременно полюбоваться невероятной архитектурой и настоящим природным чудом, которые существуют в полной гармонии.

Однако бывалые путешественники советуют не пренебрегать официальными экскурсиями, если вы хотите увидеть все прелести Мон-Сен-Мишель в полном расцвете. Эксперт по путешествиям Ski Vertigo рекомендует посещать аббатство в период с апреля по июнь или в сентябре, чтобы избежать пиковых толп.

Чтобы добраться до залива, нужно будет около четырех часов ехать из Парижа в Понторсон на поезде. А потом воспользоваться услугой автобуса-шаттла до туристического центра и доехать до Мон-Сен-Мишель еще одним автобусом или совершить до него 40-минутную прогулку по весьма живописным местам.

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