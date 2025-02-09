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Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

Екатерина Ягович
NewsLife
3 минуты
48
Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

Чизкейк – вкусный десерт для семейного чаепития. Для того чтобы его приготовить, вам понадобится обычное печенье, а также замороженные вишни. Из таких простых ингредиентов получится действительно изысканная вкусность.

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О том, как приготовить нежный чизкейк с вишнями, рассказала фудблогер Анастасия Редько (tsarlova n) в Instagram. С таким десертом справится каждый.

Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

Ингредиенты для слоя из печенья:

  • печенье кофе – 250 г + 75 г орео
  • растопленное сливочное масло – 130 г

Ингредиенты для основания:

  • кисломолочный творог 9% – 350 г
  • сметана 20% – 350 г
  • сыр филадельфия или любой крем-творог – 175 г
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 150 г
  • ванильный сахар – 2 ч.л.

Ингредиенты для вишневого соуса:

  • замороженные вишни – 400 г
  • сахар – 4-5 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 1.5 ст.л.
  • вода – 2/3 стакана

Способ приготовления:

Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

1. Печенье взбить в блендере в крошку, добавить растопленное масло. Перемешать.

2. Крошку выложить на дно формы (диаметр 21 см), формируя бортики. Это удобно делать стаканом.

Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

3. Поставить в духовку и выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.

4. Погружным блендером взбить кисломолочный творог и крем-сыр.

5. Добавить сахар, яйца и ванильный сахар и объединить миксером. Текстура должна быть гладкой и однородной.

Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

6. Вылить творожную массу в подпеченное основание из печенья. В духовку на дно поставить поднос с водой и выпекать чизкейк при температуре 160 градусов, примерно 50 минут.

Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

7. После выпечки чизкейк должен шататься, не доводите до состояния, когда он будет плотным, тогда он не будет нежным.

Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

8. Для соуса смешать вишню, воду, сахар – довести до кипения, постепенно добавить крахмал, чтобы жидкость слегка стала густой. Важно не сделать ее очень густой, она должна стекать из чизкейка во время нарезки.

Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

9. После выпечки дать чизкейку немного постоять в духовке, минут 15. Затем достать и охладить до комнатной температуры, сверху добавить соус комнатной темпаратуры, после чего поставить в холодильник на ночь (или минимум на 5 часов).

Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

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