Воздушный чизкейк без теста: для начинки подойдут замороженные вишни

Чизкейк – вкусный десерт для семейного чаепития. Для того чтобы его приготовить, вам понадобится обычное печенье, а также замороженные вишни. Из таких простых ингредиентов получится действительно изысканная вкусность.

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О том, как приготовить нежный чизкейк с вишнями, рассказала фудблогер Анастасия Редько (tsarlova n) в Instagram. С таким десертом справится каждый.

Ингредиенты для слоя из печенья:

печенье кофе – 250 г + 75 г орео

растопленное сливочное масло – 130 г

Ингредиенты для основания:

кисломолочный творог 9% – 350 г

сметана 20% – 350 г

сыр филадельфия или любой крем-творог – 175 г

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 2 ч.л.

Ингредиенты для вишневого соуса:

замороженные вишни – 400 г

сахар – 4-5 ст.л.

кукурузный крахмал – 1.5 ст.л.

вода – 2/3 стакана

Способ приготовления:

1. Печенье взбить в блендере в крошку, добавить растопленное масло. Перемешать.

2. Крошку выложить на дно формы (диаметр 21 см), формируя бортики. Это удобно делать стаканом.

3. Поставить в духовку и выпекать 10 минут при температуре 180 градусов.

4. Погружным блендером взбить кисломолочный творог и крем-сыр.

5. Добавить сахар, яйца и ванильный сахар и объединить миксером. Текстура должна быть гладкой и однородной.

6. Вылить творожную массу в подпеченное основание из печенья. В духовку на дно поставить поднос с водой и выпекать чизкейк при температуре 160 градусов, примерно 50 минут.

7. После выпечки чизкейк должен шататься, не доводите до состояния, когда он будет плотным, тогда он не будет нежным.

8. Для соуса смешать вишню, воду, сахар – довести до кипения, постепенно добавить крахмал, чтобы жидкость слегка стала густой. Важно не сделать ее очень густой, она должна стекать из чизкейка во время нарезки.

9. После выпечки дать чизкейку немного постоять в духовке, минут 15. Затем достать и охладить до комнатной температуры, сверху добавить соус комнатной темпаратуры, после чего поставить в холодильник на ночь (или минимум на 5 часов).

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