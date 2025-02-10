Финский блин: как приготовить оригинальный десерт за 15 минут

Финский блин – самый популярный десерт в данной скандинавской стране. Его обязательно нужно попробовать, ведь десерт поражает не только своим вкусом, но видом.

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Как приготовить финский блин, в Instagram рассказала фудблогер Илона Шевчук. Всего на 15 минут этоа вкусность уже может появиться на вашем столе.

Ингредиенты для блина

Молоко – 400 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Мука – 120 гр.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Сливочное масло растопленное – 20 гр.

Ингредиенты для крема

Жирные сливки холодные – 200 мл.

Сахарная пудра – 60 гр.

Сыр сливочный – 100 гр.

Ингредиенты для начинки

Фрукты\варенье\джем

Способ приготовления

1. Готовим блинчик. Перемешиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем теплое молоко и постепенно вводим муку и разрыхлитель в массу. В конце добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем.

2. Выливаем в противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при температуре 200 градусов примерно 15 минут, блинчик должен покрыться пузырьками и иметь хороший золотистый цвет.

3. Достаем из духовки и даем немного остыть. При охлаждении блин опадет – это нормально, так должно быть. Переворачиваем блинчик и снимаем пергамент.

4. Готовим крем. Холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой до хорошей густоты, добавляем сливочный сыр и хорошо все перемешиваем.

5. Смазываем блин кремом, выкладываем начинку и заворачиваем в рулет. Оставляем на час для пропитки.

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