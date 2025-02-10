Финский блин: как приготовить оригинальный десерт за 15 минут
Финский блин – самый популярный десерт в данной скандинавской стране. Его обязательно нужно попробовать, ведь десерт поражает не только своим вкусом, но видом.
Как приготовить финский блин, в Instagram рассказала фудблогер Илона Шевчук. Всего на 15 минут этоа вкусность уже может появиться на вашем столе.
Ингредиенты для блина
- Молоко – 400 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Мука – 120 гр.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Сливочное масло растопленное – 20 гр.
Ингредиенты для крема
- Жирные сливки холодные – 200 мл.
- Сахарная пудра – 60 гр.
- Сыр сливочный – 100 гр.
Ингредиенты для начинки
- Фрукты\варенье\джем
Способ приготовления
1. Готовим блинчик. Перемешиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем теплое молоко и постепенно вводим муку и разрыхлитель в массу. В конце добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем.
2. Выливаем в противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при температуре 200 градусов примерно 15 минут, блинчик должен покрыться пузырьками и иметь хороший золотистый цвет.
3. Достаем из духовки и даем немного остыть. При охлаждении блин опадет – это нормально, так должно быть. Переворачиваем блинчик и снимаем пергамент.
4. Готовим крем. Холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой до хорошей густоты, добавляем сливочный сыр и хорошо все перемешиваем.
5. Смазываем блин кремом, выкладываем начинку и заворачиваем в рулет. Оставляем на час для пропитки.
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