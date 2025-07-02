Возле каких цветов посадить помидоры, чтобы защитить от вредителей

Выращивание помидоров – достаточно простое дело, но порой его можно еще облегчить, если выбрать правильное растение, возле которого посадить эти овощи.

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Бархатцы известны как одно из лучших растений-компаньонов для помидоров, особенно когда речь идет о защите от вредителей. Они помогут вырастить лучший урожай помидоров в мире, пишет Express.

Бархатцы – одни из самых устойчивых к засухе, вредителям и жаре цветов, которые вы можете выращивать. Они также привлекают полезных насекомых к растениям помидоров, улучшая их вкус, одновременно отпугивая нескольких вредных насекомых.

Сильный аромат бархатцев хорошо известен своей способностью отпугивать белокрылок. Еще лучше то, что они также отпугивают комаров, помогая вам защитить себя во время работы в саду.

Некоторые садоводы сажают бархатцы в горшки, а затем размещают их прямо возле растений помидоров, но можно также посадить их прямо в грунт.

Любой вариант подойдет — главное — разместить бархатцы как можно ближе к растениям, чтобы максимизировать их пользу.

Обильный полив растений стимулирует их крепче и глубже корни, что делает их более устойчивыми к засухе, поскольку эти корни могут искать влагу глубже в почве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно собирать помидоры, чтобы они долго не портились.

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