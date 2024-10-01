Время для смелости: три знака зодиака будут иметь самую яркую осень

Если вы не готовы отпустить лето, попробуйте настроить себя на яркую и насыщенную осень. Что-то вы можете организовать себе сами, а что-то вам могут подарить звезды.

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Астрологи убеждают, что у людей, рожденных под тремя знаками зодиака, впереди немало приключений. Они будут много веселиться, встречаться с новыми людьми и постоянно что-то менять в своей жизни. Читайте дальше, чтобы узнать, кому светит бурная осень.

Овен

Пока другие знаки зодиака устраиваются удобнее на диване с чашкой чая и любимым сериалом, у Овна энергия бьет фонтаном. Вы, наверное, провели лето очень весело, зачем останавливаться сейчас? У вас есть не только этот летний импульс, но и полнолуние в вашем знаке 17 октября, которое заставит вас чувствовать себя особенно беззаботным и общительным человеком. Воспользуйтесь этим – выйдите из дома, найдите себе компанию. Вам нужно выработать свои правила и делать именно то, что вы хотите. Найдите друзей, которые присоединятся к вам и запланируют как можно больше интересных мероприятий этой осенью. Или отправляйтесь куда-нибудь сами. Ходите на вечеринки, оставайтесь там допоздна и выплесните всю свою огненную энергию на танцполе. Вы всегда можете отдохнуть зимой, но сейчас вы все еще настроены хорошо провести время.

Лев

Летом Льва можно сразу узнать в толпе по особо яркой одежде. Не отказывайтесь от нее и в осенние месяцы, ведь вас ждет немало приключений. Звезды призывают вас выделяться именно внешне и это привлечет к вам внимание людей и яркие события. Чаще соглашайтесь на неожиданные предложения. И обязательно посетите вечеринку в честь Хеллоуина. Это будет ваш лучший шанс показать личный стиль и продемонстрировать самую странную, необычную концепцию костюма, которую вы только можете придумать. Осень – ваше время, чтобы сиять. И это сияние привлечет к вам нужных людей, а с ними и перемены.

Весы

С солнечным затмением, которое произойдет в вашем знаке 2 октября, для вас начнется период неуемного желания выйти и жить полной жизнью. Небесное явление побуждает вас отпустить прошлые версии себя и избавиться от ограничений, сдерживавших ваше настоящее "я". Если лето у вас оказалось спокойным, сейчас вы получите шанс наверстать упущенное. Экспериментируйте с образами, подходите к незнакомцам, которые вас заинтересовали и пробуйте что-нибудь новое. Вас должен ждать успех во всех начинаниях. Отбросьте сомнения и не бойтесь действовать импульсивно. Езда по накатанным путям не приведет вас в незнакомые места. А вам нужна эта новизна, сейчас вы к ней готовы как никогда.

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