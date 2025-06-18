'Все истории имеют конец': Сон борется за выживание в трейлере финального сезона 'Песочного человека'

Этим летом популярный сериал от Netflix "Песочный человек", созданный по мотивам произведений Нила Геймана, подойдет к концу. И стриминг представил поклонникам шоу его финальный трейлер.

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Ролик вышел на официальном YouTube-канале и в других соцсетях платформы. В нем главный герой Сон в исполнении актера Тома Старриджа борется за выживание.

Причем, как понятно из ролика, Сон будет пытаться спасти не только себя, но и обеспечить выживание всего царства Снов. Впрочем, как говорит в трейлере Смерть в исполнении Кирби Хауэлл-Батист, "все любят хорошие истории, но все истории когда-то заканчиваются".

Второй и последний сезон "Песочного человека" Netflix представит двумя частями. Первые шесть эпизодов выйдут 6 июля, а еще пять эпизодов – 24 июля. Выход бонусного эпизода, в центре которого окажется Смерть, анонсирован на 31 июля.

Согласно синопсису, главный герой в финальном сезоне будет сталкиваться "с одним невозможным решением за другим, пытаясь спасти себя, свое королевство и не спящий мир от эпических последствий своих прошлых злодеяний". Чтобы загладить прошлые проступки, Сон будет встречаться со старыми друзьями и врагами, богами, монстрами и смертными. Но завоевать прощение ему будет непросто – на этом пути героя ждет много перипетий. А окончательное прощение может стоить ему всего.

Второй сезон "Песочного человека" будет состоять из сюжетных линий, которые появлялись в таких сборниках комиксов как "Сезон туманов", "Короткие жизни", "Добрые" и "Песочный человек: Увертюра", а также любимых историй из отдельных выпусков, таких как "Сказки на песке", "Сон в летнюю ночь", "Песнь Орфея", "Термидор" и "Буря".

Вместе со Старриджем и Хауэлл-Баптист во втором сезоне снялись Мейсон Александр Парк, Донна Престон, Эсме Крид-Майлз, Адриан Лестер, Барри Слоан, Пэттон Освальт, Вивьен Ачимпонг, Гвендолин Кристи, Дженна Коулманх, Фердина Санджив Бхаскар, Разан Джаммал, Руаири О'Коннор, Фредди Фокс, Клайв Рассел, Лоренс О'Фуарейн, Энн Скелли, Дуглас Бут, Джек Глисон, Индия Мур и Стив Куган.

"Песочный человек" для Netlfix был разработан Алланом Хайнбергом, который является шоураннером и исполнительным продюсером сериала. Исполнительными продюсерами сериала также являются Дэвид С. Гойер и Нил Гейман, а режиссером всех эпизодов выступил Джейми Чайлдс. Сценарий шоу создали Амени Роуз, Алекс Ньюман-Уайз, Остин Гусман, Шади Петоски, Джим Камполонго, Ванесса Бентон, Джей Франклин, Грег Гетц и Марина Марленс. Проект реализован студией Warner Bros. Television.

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