Все в одной команде: в сеть слили кадр из новых 'Мстителей'

Студия Marvel, которая решила перезапустить историю супергеройской команды Мстителей в своей кинематографической вселенной, держит детали будущей ленты в строгом секрете. Однако в соцсетях все же появилась нешуточная утечка со съемочной площадки.

Видео дня

Как пишет издание IGN, в профиле MCU News and Rumors в соцсети Х опубликовали пару снимков из студии, где сейчас создают фильм "Мстители: Судный день". На них можно увидеть Хоакина Торреса / Сокола (Дэнни Рамирес), Бена Гримма / Существо (Эбон Мосс-Бахрах) и Джона Уокера / Агента США (Уайат Рассел) на борту космического корабля. При этом Сокол представляет, собственно, Мстителей, Существо является представителем Фантастической Четверки, а Агент США входит во вновь созданную команду антигероев Громовержцы.

Что именно происходит при этом по сюжету, сказать трудно, ведь кабина корабля окружена синим экраном, на который потом наложат спецэффекты. Однако, кадры все же дают первый взгляд на взаимодействие трех основных команд супергероев. Известно, что они объединят свои усилия в борьбе против космического суперзлодея Доктора Дума. Его воплотит Роберт Дауни-младший, который ранее играл в MCU Железного человека.

Тем не менее, кадр содержит определенную интригу. Ведь фильм "Громовержцы"/"Новые Мстители" заканчивается намеком на конфликт между новой командой и отрядом героев, который, по словам Капитана Америки Сэма Уилсона, он создает в конце фильма "Первый мститель: Дивный новый мир". Похоже, это соперничество быстро утихнет.

То же самое касается и Фантастической четверки, которая, как ожидается, будет находиться в своей собственной, отдельной реальности большую часть своего будущего дебютного фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги". Хотя, как известно фанатам, "Громовержцы"/"Новые Мстители" уже намекали на появление квартета в основной вселенной киновселенной Marvel в сцене после титров.

Что касается космического корабля, на котором происходят события в сфотографированной сцене, он принадлежит Фантастической четверке. На некоторых консолях и экранах, которые попали в кадр, чувствуется ретро-стиль.

Конечно, фанаты имеют множество теорий о контексте этой сцены. Основываясь на предыдущих слухах о сюжете "Мстителей: Судный день", многие считают, что мы увидим троицу персонажей, призванных защищать Землю в нашем измерении, в то время как некоторые из великих звезд киновселенной Marvel отправятся в измерение Людей Икс, чтобы подготовиться к грандиозной битве. Другие фанатские теории утверждают, что Доктор Дум попытается рассорить между собой Мстителей и Людей Икс, чтобы ослабить обе группы и облегчить для себя доступ к источнику энергии, способному возродить его разрушенную вселенную.

Съемки фильма "Мстители: Судный день" в настоящее время проходят в Великобритании. Релиз картины запланирован на 18 декабря 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о предстоящем перезапуске комедийной кинофраншизы "Ночь в музее".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.