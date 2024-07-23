Все включено: бюджетные предложения отдыха в Европе

Европа может также предложить бюджетные варианты all inclusive. И речь не о самых дешевых туристических направлениях типа Болгарии или даже Турции.

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Новое исследование экспертов Which Travel было направлено на поиск недорогих, но интересных и комфортных вариантов для отпуска. Согласно исследованию, выбор правильного пункта назначения может подарить невероятные впечатления, при этом не опустошив кошелек сомнительным сервисом.

Самые дешевые направления отдыха

Калимнос, Греция Тасос, Греция Лефкада, Греция Коста Брава, Испания Венецианская Ривьера, Италия Побережье Амальфи, Италия Скопелос, Греция Коста де ла Лус, Испания Компания, Италия Мальта.

Вы можете быть удивлены, увидев Амальфитанское побережье или, например, Мальту, которая обычно не являются синонимами дешевого отдыха. Направления в этом рейтинге предлагают, прежде всего, огромный выбор предложений: от люксовых отелей до обычных квартир с собственной кухней.

Эксперты обращали также внимание на доступность авиабилетов и качество и стоимость питания вне гостиниц.

На острове Калимнос в Греции в среднем недельное пребывание стоит 1000 евро в all inclusive.

Тасос и Лефкада стали следующими самыми дешевыми греческими островами с ценой примерно на том же уровне.

Испанская Коста-Брава оказалась вне тройки лидеров, но стала самым дешевым местом отдыха в стране. Живописный участок побережья к северу от Барселоны предлагает в среднем затраты на уровне 1100 евро за 7 дней, хотя цены в разных курортных городах региона очень сильно отличаются.

"Летние путешествия традиционно дорогие, и в этом году спрос снова высок, но наш последний анализ цен показывает, что, являясь гибкими в пункте назначения, вы потенциально можете сэкономить немалую сумму" – отметил Рори Боланд, редактор Which Travel.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших курортах Хорватии.

Кстати, там, согласно исследованию, чистейшая в Европе вода и лучшие пляжи.

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