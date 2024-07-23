Все включено: бюджетные предложения отдыха в Европе
Европа может также предложить бюджетные варианты all inclusive. И речь не о самых дешевых туристических направлениях типа Болгарии или даже Турции.
Новое исследование экспертов Which Travel было направлено на поиск недорогих, но интересных и комфортных вариантов для отпуска. Согласно исследованию, выбор правильного пункта назначения может подарить невероятные впечатления, при этом не опустошив кошелек сомнительным сервисом.
Самые дешевые направления отдыха
- Калимнос, Греция
- Тасос, Греция
- Лефкада, Греция
- Коста Брава, Испания
- Венецианская Ривьера, Италия
- Побережье Амальфи, Италия
- Скопелос, Греция
- Коста де ла Лус, Испания
- Компания, Италия
- Мальта.
Вы можете быть удивлены, увидев Амальфитанское побережье или, например, Мальту, которая обычно не являются синонимами дешевого отдыха. Направления в этом рейтинге предлагают, прежде всего, огромный выбор предложений: от люксовых отелей до обычных квартир с собственной кухней.
Эксперты обращали также внимание на доступность авиабилетов и качество и стоимость питания вне гостиниц.
На острове Калимнос в Греции в среднем недельное пребывание стоит 1000 евро в all inclusive.
Тасос и Лефкада стали следующими самыми дешевыми греческими островами с ценой примерно на том же уровне.
Испанская Коста-Брава оказалась вне тройки лидеров, но стала самым дешевым местом отдыха в стране. Живописный участок побережья к северу от Барселоны предлагает в среднем затраты на уровне 1100 евро за 7 дней, хотя цены в разных курортных городах региона очень сильно отличаются.
"Летние путешествия традиционно дорогие, и в этом году спрос снова высок, но наш последний анализ цен показывает, что, являясь гибкими в пункте назначения, вы потенциально можете сэкономить немалую сумму" – отметил Рори Боланд, редактор Which Travel.
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