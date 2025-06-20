Всегда избегайте. Стюардесса назвала напиток, который никогда не стоит заказывать в самолете

В самолете важно не только соблюдать технику безопасности, но и внимательно относиться к тому, что вы пьете. Из-за пониженного давления и сухого воздуха организм во время полета быстрее теряет влагу. Именно поэтому выбор напитка имеет значение для вашего самочувствия.

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Стюардесса с 22-летним опытом Сью Фогвелл поделилась, какой популярный напиток она никогда не заказывает в полете. И причина - не только в составе, но и в его влиянии на организм на высоте, отмечает Express.

Как напитки нельзя употреблять в самолете

Сью предупреждает: лучше избегать коктейля "Кровавая Мэри", который состоит из водки, томатного сока и специй. По ее словам, в напитке слишком много натрия, а это - прямой путь к еще большему обезвоживанию, которое и так усиливается в салоне самолета. Хотя многие пассажиры выбирают именно этот коктейль, считая, что в воздухе томатный сок вкуснее, Фогвелл советует отказаться от него в пользу обычной воды или других прозрачных напитков.

Издание отмечает со ссылкой на специалистов, что в шумной среде самолета вкусовые рецепторы работают иначе. Особенно это касается сладкого и так называемого вкуса умами - он становится ярче. Именно поэтому пассажирам кажется, что томатный сок в небе имеет более насыщенный вкус, чем на земле. Но это - не повод игнорировать влияние натрия на организм.

В полете следует избегать не только алкоголя, но и кофе и чая, ведь они тоже обезвоживают. К тому же эти напитки в самолете готовят из воды из бортовых резервуаров, которая не всегда соответствует самым высоким стандартам. Лучше отдать предпочтение бутилированной воде или напиткам, приобретенным в терминале до посадки.

Сью также не советует пить воду из самолетных кувшинов, потому что она тоже поступает из внутренних баков. Если запасы бутылочной воды заканчиваются, экипаж может использовать именно ее. Чтобы избежать лишнего риска для здоровья, стоит заранее купить напиток в аэропорту или попросить что-то упакованное.

Итак, во время перелета лучше избегать напитков с высоким содержанием соли и кофеина, отдав предпочтение простой воде. Это поможет сохранить увлажнение организма и чувствовать себя лучше даже после длительного рейса.

OBOZ.UA писал о напитках, которые, по мнению стюардесс, труднее всего подавать на борту самолета во время полета.

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