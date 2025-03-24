Второй сезон сенсационного сериала 'Разрыв' завершен: будет ли продолжение

Завершен показ второго сезона сенсационного сериала "Разрыв" (Severance). Несмотря на несколько лет перерыва между первыми двумя сезонами, фанаты получили отличную новость: сериал официально продлен на третий сезон.

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Что ждет зрителей в последующих эпизодах и когда они смогут увидеть новые части этого увлекательного психологического триллера, сообщило издание Harpers Bazaar.

Первый сезон сериала вышел в апреле 2022 года и его долгожданное возвращение стало настоящим праздником для поклонников. Но, к сожалению, долгие три года между сезонами были вызваны рядом факторов, в частности, забастовками профсоюзов WGA и SAG-AFTRA, а также высокими требованиями к качеству производства. Однако теперь стало известно, что разработка третьего сезона уже в полном разгаре.

Официальное подтверждение продолжения

Эту новость подтвердил генеральный директор Apple Тим Кук, когда сериал получил зелёный свет для третьего сезона. Тим Кук с юмором ответил на твит Бена Стиллера, актера и продюсера сериала, в котором он выразил восхищение по поводу требований фанатов по продолжению шоу. Ответ Тима Кука не заставил себя ждать: "3 сезон Severance доступен по запросу. - Тим К." Эта шутка подтвердила, что сериал получил официальное продолжение.

Создатели сериала, в частности режиссер Бен Стиллер, выразили свое восхищение процессом создания шоу и заметили, что работа над последующими эпизодами не менее увлекательна, хотя все, что будет касаться будущих событий, снова будет стерто из их воспоминаний в рамках концепции сериала.

Новая творческая команда и грядущие перемены

Третий сезон "Разрыва" уже набирает обороты, а сценаристы продолжают работу над новыми сюжетными линиями. Ранее было анонсировано, что Бо Уиллимон, известный сценарист, присоединился к проекту, чтобы помочь создать шаблон для следующих серий. Это подтверждает, что Apple TV+ действительно готовится к нескольким сезонам шоу и, вероятно, третий сезон станет важным этапом в развитии сериала.

Кроме того, в связи с подготовкой третьего сезона было подтверждено, что все основные актеры, в частности, Адам Скотт, вернутся к своим ролям. Адам Скотт поделился радостью оттого, что снова будет работать с такими талантливыми людьми как Бен Стиллер и Дэн Эриксон. Он также добавил шутливое примечание, что его персонаж "Инни" не должен узнать о возвращении.

После трех лет ожидания между первыми двумя сезонами Бен Стиллер пообещал, что третий сезон не займет столько времени на разработку. В февральском интервью для The Hollywood Reporter он отметил, что после забастовок и смены подходов к бюджету в конечном итоге все планы на сериал изменятся в лучшую сторону. "Надеюсь, что в этот раз мы не будем так долго ждать", – сказал Стиллер.

Его слова подтверждают, что команда сериала готова работать быстрее, чтобы не создавать долгие перерывы между сезонами. "Никаких трехлетних перерывов не будет, и мы очень скоро объявим, когда именно выйдет новый сезон", – добавил он, тем самым успокоив фанатов, что не придется снова долго ждать продолжения.

Еще одной важной новостью является то, что, по словам Стиллера, третий сезон будет иметь другой тон по сравнению с предыдущими. Он рассказал, что последний кадр второго сезона станет отправной точкой нового этапа сериала. "Мы хотим, чтобы третий сезон ощущался как естественное развитие истории, но с новыми акцентами", – сказал он.

В частности, конечный кадр второго сезона был снят в особом стиле, что должно создать чувство изменения реальности для персонажей. Стиллер подчеркнул, что элементы, такие как изменение цвета и текстуры кадра, дадут понять зрителям, что следующий сезон будет вести в новую еще более загадочную реальность для персонажей.

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