Второй сезон 'Целую, Китти' выйдет уже через два дня: чего ожидать

Вскоре на Netflix выйдет продолжение сериала "Целую Китти". Это интересная история, погружающая зрителей в мир первой любви, дружбы и подростковых проблем. Сериал был создан по мотивам романов Дженни Хан.

Уже на этой неделе состоится премьера нового сезона. Анна Кеткарт вернется на экраны в роли Китти Сонг Кови, старшеклассницы, которая переживает типичные для подростков проблемы и стремится найти настоящую любовь. Первый сезон получил положительные отзывы критиков. Издание Forbes рассказало, чего ожидать от продолжения.

Сериал "Целую Китти" будет интересен как подросткам, так и взрослым, желающим вспомнить свою юность. Он станет отличным выбором для тех, кто любит романтические комедии.

Популярный молодежный сериал является спин-офом фильмов"Всем парням, которых я любила" (To All the Boys I've Loved Before). Он рассказывает о младшей сестре Лары Джин, Китти.

В первом сезоне Китти отправляется в Корейскую Независимую школу Сеула (Korean Independent School of Seoul (KISS), где учится ее парень. Однако реальность оказывается гораздо сложнее, чем она себе представляла. Китти приходится столкнуться с неожиданными чувствами.

Второй сезон должен продолжить историю Китти, раскрывая личную жизнь и отношения с другими персонажами. В сериале можно ждать больше юмора, драматических моментов и, естественно, романтических переживаний.

Второй сезон обещает глубже углубиться в прошлое главной героини и ее матери.

Премьера получила более 72 миллионов часов просмотра в течение первой недели и попала в топ-10 в 90 странах, согласно рейтингам Netflix. Продолжение выйдет уже 16 января.

Большинство актеров первого сезона сыграют свои роли во второй части, включая Анну Кеткарт, Миньон Чоя, Санг Хеон Ли, Энтони Кейвана и других. К ним присоединились три новых лица: Одри Хейн в роли Стеллы, Саша Бхасин в роли Правины и Джошуа Ли в роли Джина.

