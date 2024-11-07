Введение в храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Введение в храм Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в православии, который отмечается 21 ноября по новому стилю. Этот праздник связан с историей о том, как трехлетнюю Марию, будущую Матерь Божью, ее родители привели в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее служению Богу.

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История этого праздника описана в апокрифических Евангелиях. Согласно преданию, юная Мария жила в храме до 15 лет, где получала религиозное образование и готовилась к будущей роли Матери Божьей. Это событие символизирует посвящение себя Богу, чистоту и смирение.

Введение в храм – это не только религиозный праздник, но и важное культурное событие. Оно связано со многими народными обычаями и верованиями. К примеру, считается, что с этого дня начинаются настоящие холода.

Традиции и обычаи

В этот день многие верующие посещают церковь, молятся и ставят свечи. Особенно важен обряд первой исповеди для детей. Также существует традиция устраивать семейные обеды и призывать гостей.

Запреты и приметы

Как и в любой другой религиозный праздник, на введение в храм существуют определенные запреты и приметы. В этот день не советуют заниматься тяжелой работой, хозяйственными делами, например стиркой или уборкой, а также заключать брак или брать в долг.

Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, верующим рекомендуется воздержаться от мясных и молочных продуктов, однако разрешается вино и рыба.

Праздник Введения связан с народными приметами и наблюдениями. Считалось, что если в этот день погода будет теплой, то и зимних праздников стоит ожидать тепла. Напротив, сильный мороз на введение означает, что холода продержатся до самого Рождества, а весна будет прохладной.

Третья Пречистая считается не только религиозным, но и народным праздником, передающим важные традиции и приметы, объединяющие духовные ценности с бытовой мудростью наших предков.

Молитва к Пресвятой Богородице

В день Введения в храм верующие обращаются к Богородице с молитвами, прося защиты, здоровья и благополучия для себя и своих близких. Молитвы к Богородице – это выражение благодарности за ее покровительство и просьбу о помощи в разных жизненных ситуациях.

Богородица Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спаса душ наших. Аминь.

Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молитвами нашими в скорбях не презри, но от бед избавь нас, Единая Чистая и Благословенная.

Преславная Приснодива Богородица, прими молитвы наши и донеси их Сыну Твоему и Богу нашему, чтобы спас ради Тебя души наши.

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