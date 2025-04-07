Вы точно неправильно храните грибы! Что сделать, чтобы они не портились

От салатов до макаронных изделий грибы хорошо сочетаются практически со всем. Но правильно хранить их может быть сложно, поэтому часто портятся еще до того, как вы решите их приготовить.

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По словам экспертов, одна из распространенных ошибок, которую допускают люди при хранении грибов, это их предварительное мытье. Грибы имеют естественное высокое содержание воды – примерно от 80 до 90 процентов – из-за чего они особенно склонны к слизи, если не хранить их должным образом, пишет OBOZ.UA.

Ключ к сохранению их свежести состоит в поддержании правильного баланса влаги, гарантируя, что они остаются сухими.

Если вы моете их перед хранением, вы рискуете сократить срок их годности. Очищайте их непосредственно перед использованием.

Хранить грибы лучше всего в бумажном пакете. Бумага поглощает лишнюю влагу, предотвращая полное высыхание грибов. Этот способ особенно отлично работает для обыденных видов.

Если бумажного пакета нет, можно завернуть грибы в бумажное полотенце и поместить их в миску в холодильник. Бумажное полотенце выполняет аналогичную функцию, впитывая влагу и сохраняя грибы свежими дольше.

Сохраняя грибы, избегайте пластика. Он задерживает влагу и ускоряет порчу, особенно если полностью закрыт без вентиляции. Всегда перекладывайте грибы в дышащую упаковку, например бумажный пакет или полотенце, чтобы они оставались твердыми и свежими.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как грибы влияют на организм.

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