Вышел трейлер фильма The Order с Джудом Лоу в роли агента ФБР: когда премьера

Британский актер Джуд Лоу, уже дважды номинированный на "Оскар", выдал, по мнению кинокритиков, одну из лучших ролей в своей карьере. И зрители наконец-то могут увидеть трейлер его следующей работы.

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На Youtube-канале кинодистрибьютора Vertical вышел ролик к криминальному триллеру The Order ("Орден" или "Молчаливое братство"), в котором Лоу играет агента ФБР. Картину уже показали на кинофестивалях в Венеции и Цюрихе и после венецианской премьеры она удостоилась 7-минутных оваций.

В основе сюжета лежат реальные события 1980-х годов. Тогда в штате Айдахо произошло несколько нападений на банки и угоны бронеавтомобилей. Агент Терри Хаск, которому было поручено расследование, заметил в этих событиях закономерность. В конце концов он вышел на неонацистскую террористическую группировку "Орден", планировавшую свержение конституционного строя в США.

Режиссером картины выступил Джастин Курцель, уже создавший в этом жанре заметную работу – биографический вестерн "Правдивая история банды Келли" (2019). Сценарий для The Order написал Зак Бэйлин ("Король Ричард: Воспитывая чемпионок"). В работе он опирался на книгу писателя в жанре тру-крайм Кевина Флинна и сценариста Гарри Герхарда, также создавшего сценарий для телефильма "Нацисты в Америке: Тайная история".

Джуд Лоу на экране воплощает Терри Хаска. А противостоит ему персонаж Николаса Холта – харизматичный лидер "Ордена" Боб Мэтьюз. В трейлере он произносит лозунг своего героя: "В каждой революции кто-то должен произвести первый выстрел". Также в каст ленты вошли Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться"), Джерни Смолетт ("Хищные птички и фантастическая Харли Квин"), Элисон Оливер ("Солтберн") и Марк Марон (сериал "Псы резервации").

В американском прокате The Order должно стартовать 6 декабря. Выйдет ли он на экраны украинских кинотеатров, пока неизвестно.

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