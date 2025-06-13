Вышел трейлер нового 'Супермена': когда премьера фильма

Уже через несколько недель киновселенная DC начнет свою новую фазу – ее ожидает полный перезапуск под руководством режиссера и сценариста Джеймса Ганна. И дебютной лентой здесь будет фильм "Супермен", билеты на которую уже начали продавать в некоторых кинотеатрах мира.

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По этому случаю DC Studios выпустила специальный ролик-трейлер. Он вышел на официальном YouTube-канале компании.

Описание ролика обещает зрителям "уникальное сочетание эпического действия, юмора и сердечности". А Супермена лента покажет как героя, которым движет сострадание и врожденная вера в доброту человечества. Фильм будет адаптирован для показа на экранах IMAX.

Главную роль в картине впервые после Генри Кавилла сыграет другой актер. Теперь синий костюм с красным плащом примеряет Дэвид Коренсвет. Его возлюбленную Лоис Лейн воплотит звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" Рэйчел Броснахан. А главным злодеем Лексом Лютером на этот раз станет Николас Холт ("Люди Икс"). Также в новом "Супермене" сыграют Эди Гатеги, Энтони Кэрриган, Натан Филлион, Изабела Мерсед, Скайлер Джица, Сара Сампайо, Мария Габриэла де Фария, Уэнделл Пирс, Алан Тьюдик, Прюитт Тейлор Винс и Нева Хауэлл.

Специальный трейлер, посвященный старту продаж билетов на нового "Супермена", сосредотачивается на спецэффектах, которые зритель увидит в картине. На экране мы можем рассмотреть кадры разрушения небоскреба, полет Супермена, стрельбу лазерами и огнем, драки персонажей в замедленной съемке и другие зрелищные кадры.

В украинский прокат лента выйдет 10 июля. Остальной мир увидит "Супермена" от Джеймса Ганна на следующий день. Наши кинотеатры пока продажу билетов на блокбастер не открывали.

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