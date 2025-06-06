Завершит известную сагу: вышел тизер фильма 'Аббатство Даунтон'

Костюмированная сага "Аббатство Даунтон", которая началась с сериала и превратилась в кинофраншизу, в этом году подходит к концу. Завершит историю полнометражная лента "Аббатство Даунтон: Величественный финал", и зрителям показали тизер будущего фильма.

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Дублированный ролик был опубликован на YouTube-канале компании B&H Film Distribution Company, которая занимается прокатом ленты в Украине. Он же раскрыл дату премьеры ленты в нашей стране. На экраны кинотеатров фильм драма выйдет 11 сентября.

Как пишет издание Variety, действие "Аббатства Даунтон: Величественный финал" происходит в 1930 году. В центре сюжета на этот раз окажется леди Мэри (Мишель Докери), которая вращается в высшем обществе Лондона, в то время как лорд и леди Грэнтэм (Хью Бонневиль и Элизабет Макговерн) управляют поместьем семьи Кроули в графстве Йоркшир. "В стремительно меняющемся мире каждому из них придется сделать выбор: держаться за прошлое или сделать шаг в будущее", – говорится в синопсисе ленты.

Сериал "Аббатство Даунтон" дебютировал в 2010 году и сразу стал мировым хитом. Проект длился пять сезонов и был закрыт в конце 2015 года. Впрочем, впоследствии персонажей костюмированной драмы вернули на экраны, но на этот раз в формате полнометражного фильма. Премьера состоялась в сентябре 2019 года и тоже стала весьма успешной. За ней последовал сиквел "Аббатство Даунтон: Новая эпоха" (2022), а в этом году авторы намерены завершить повествование триквелом "Величественный финал".

К Докери, Бонневилю и Макговерн в заключительной части саги присоединятся уже знакомые поклонникам франшизы актеры Джим Картер, Брендан Койл, Джоанн Фроггатт, Филлис Логан, Пенелопа Уилтон, Пол Джаматти и Доминик Уэст. В "Величественном финале" также участвуют новички франшизы Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола, Саймон Рассел Бил и Арти Фрушан.

Режиссером последнего фильма снова выступил Саймон Кертис. Сценарий к ленте написал создатель франшизы Джулиан Фэллоуз.

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