'Я знаю, что вы сделали прошлым летом': о чем будет сиквел. Трейлер

Sony Pictures официально подтвердила возвращение одной из самых известных франшиз 90-х – "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". И это не перезапуск, а полноценное продолжение с оригинальными героями, новым поколением жертв и классическим "кровавым крюком" в темноте.

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Вместе с анонсом вышел первый трейлер, намекающий: будет жестко, кроваво и очень знакомо. Группа молодежи снова оказывается в провинциальном Саутпорте, где, кажется, проклятие не теряет силы

Спустя более двух десятилетий Дженнифер Лав Гьюитт и Фредди Принц-младший снова в ролях Джули Джеймс и Рэя Бронсона, похоже, превратились в наставников новой компании, которая (очевидно) снова сделала что-то ужасное прошлым летом.

В трейлере Джули задает прямой вопрос новым героям: "Что вы сделали прошлым летом?" – и тон ее не оставляет сомнений: ответ несет смертельные последствия.

Рэй, в свою очередь, выступает на собрании горожан и предупреждает: "Это не первый раз, когда в нашем городе случается нечто подобное".

Трейлер начинается атмосферно – героиня в исполнении Мадлин Клайн готовится к медитации в ванной. Она бросает бомбочку, которая окрашивает воду в цвет крови, надевает наушники – и раздается голос: "Энергия, которую вы отдаете вселенной, всегда возвращается к вам".

А в это время ее парня на другом этаже жестоко убивают гарпуном. Контраст покоя и насилия создает классическую для жанра атмосферу, и сразу дает понять, что фильм не скупится на кровавые сцены.

В актерский состав, кроме упомянутых Гьюитт и Принца-младшего, входят: Мадлин Клайн, Джошуа Орпин, Чейз Суи Вондерс, Джона Хауэр-Кинг, Сара Пидджен, Тайрик Уизерс.

Сценарий написали Сэм Лански и Кейтин Робинсон. Авторы говорят, что сюжет совмещает ностальгию с современным взглядом на страхи нового поколения.

Очевидно, эта история – не перезапуск, а попытка переосмыслить слэшер в ключе современного горора: с большим вниманием к психологизму, стилистике кадра и атмосфере тревоги. Премьера фильма состоится 18 июля 2025 года.

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