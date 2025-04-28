Ягод будет больше: чем подкормить смородину в мае

Для получения обильного урожая смородины важно обеспечить ему надлежащее питание в мае. Правильная майская подкормка – это ключ к тому, чтобы кусты были буквально осыпаны крупными и сочными ягодами. Эффективное удобрение необязательно должно быть дорогостоящим, его можно легко приготовить самостоятельно.

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Первоначально в мае смородину нужно подкормить азотными удобрениями или органикой, содержащей азот. Такая подкормка стимулирует активный рост и развитие кустов, способствуя формированию большего количества ягод.

Что любит черная смородина

Самый простой способ – растворить 2 столовые ложки мочевины в 10 литрах воды и тщательно перемешать. Под каждый куст смородины следует вылить по 2 литра этого раствора.

Не менее эффективно использование коровьего перегноя. Его разводят с водой в соотношении 1:10, а также вносят по 2 литра под каждый куст.

Подкормка перед цветением

Вторую подкормку смородины проводят непосредственно перед цветением. Для этого в 10 литрах воды разводят 50 г нитрофоски. В этот раз под каждый куст выливают уже целое ведро раствора (10 литров).

Альтернативный вариант – подкормка сульфатом калия. Для этого 10 г удобрения растворяют в 1 литре воды.

Снабдив смородину этими простыми, но эффективными подкормками в мае, вы создадите оптимальные условия для обильного и вкусного урожая.

OBOZ.UA ранее публиковал советы садоводов, чем нельзя подкармливать смородину.

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