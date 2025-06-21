Яичница будет еще вкуснее: какой секретный ингредиент добавить

Есть один продукт, который вы можете добавить на сковороду во время приготовления яиц, и это сделает их вкус намного лучше.

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Речь идет о масле чили. Оно придаст вашим яйцам потрясающий вкус, если его предварительно добавить на сковороду. Просто замените обычное масло, которое вы используете для жарки яиц, на это и увидите результат. Этой хитростью поделилась в TikTok блогерша с ником @weninkitchen.

В своем недавнем вирусном видео она показывает, как начала с того, что добавила масло чили на сковороду на слабом огне, прежде чем разбить яйца. Затем она смешивает их, пока они медленно готовятся.

Результатом является яичница-болтунья, приготовленная с чрезвычайно острой начинкой, которую она затем кладет в бутерброд . Чтобы приготовить еще более изысканное блюдо из яиц, она добавляет ломтик сыра сверху на готовые яйца и накрывает сковороду крышкой, чтобы он расплавился.

Другие пользователи TikTok поделились своими мыслями в комментариях к видео. Один человек написал: "Вы только что добавили эти товары в мой список покупок на завтра, спасибо".

А еще один посоветовал поджарить булочки в масле чили, прежде чем складывать сэндвич. По словам пользователей, это просто революционный метод приготовления яиц.

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