Яичница станет еще вкуснее: добавьте один неожиданный ингредиент

Яйца – это неотъемлемая часть большинства блюд, независимо от того, это непринужденный воскресный бранч или быстрый обед в дороге.

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То, что кажется самым простым блюдом в мире, на самом деле сложно приготовить идеально. К счастью, есть один необычный ингредиент, который не только улучшает вкус, но и придает всему блюду красочный вид, пишет OBOZ.UA.

Немного сока из банки маринованной свеклы добавляет насыщенного розового оттенка бледным яйцам, а также сладкого, терпкого, слегка землистого вкуса, который просто идеально подходит для того, чтобы сделать обычное блюдо необычным.

Ложка свекольного сока, сбрызнутая сверху, мгновенно придаст цвет и немного дополнительной остроты вашей яичнице.

Для лучшего эффекта поджарьте яйца на сливочном или растительном масле, как вы обычно это делаете.

Когда они почти готовы, полейте их примерно столовой ложкой свекольного сока. Осторожно помешивайте, пока яйца полностью не застынут, и у вас получится идеальное блюдо.

Яичницу также можно приготовить из свежей или печеной свеклы, обжарив небольшие кусочки свеклы на сковороде до мягкости, затем добавив взбитые яйца и готовя до готовности.

Кроме улучшения вкуса, свекла имеет много полезных свойств для здоровья. Она богата антиоксидантами и нитратами, которые могут помочь улучшить кровообращение и поддерживать функцию мозга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить яичницу без сковороды за 30 секунд.

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