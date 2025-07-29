Как приготовить яичницу без сковороды за 30 секунд: идеальный способ

Яичница – это вкусная основная часть любого горячего завтрака, а также быстрый и простой способ получить вкусную порцию белка. Но жарка в горячем масле может быть грязной, шумной и даже довольно вредной для здоровья из-за всех лишних калорий, если использовать слишком много масла, не говоря уже о дыме и хрустящих подгоревших краях.

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Но есть способ получать идеальную яичницу каждый раз менее чем за минуту, даже не используя сковороду – с помощью микроволновой печи, пишет OBOZ.UA.

Приготовить яичницу в микроволновой печи чрезвычайно легко. Для этого брызните или налейте немного масла на форму или глубокую тарелку. Затем разбейте яйцо в форму.

Возьмите нож и осторожно проколите желток (не настолько, чтобы разорвать его, но это предотвратит его дальнейший взрыв), а затем поставьте яйцо в микроволновую печь на высокую мощность на 30 секунд.

Оставьте яйцо на одну минуту, затем проверьте его готовность. Если вы любите, чтобы оно было более прожаренным, можете добавить еще 10-секунд, чтобы оно прожарилось лучше.

Затем просто подавайте яичницу на тосте, хлебе или чем угодно – без лишних хлопот.

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