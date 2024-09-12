Забудьте о джинсах: Сиенна Миллер показала самые трендовые штаны осени-2024

О леопардовом принте в одежде часто спорят – является он признаком вкуса или безвкусицы. Одно можно сказать точно: этой осенью это будет один из ключевых трендов.

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И убедиться в этом можно, взглянув на знаменитостей, которые стали добавлять этот принт в свои образы. Так издание Who What Wear обратило внимание на актрису Сиенну Миллер. Она слывет модницей и никогда не обходит вниманием главные тренды.

В этот раз для выхода она выбрала модные брюки с леопардовым принтом. Чтобы не перегружать образ, Миллер дополнила их чёрным трикотажным лонгсливом с V-образным вырезом на пуговицах и парой простых чёрных балеток.

Примечательно, что брюки с принтом леопарда появились в осенних коллекциях таких брендов, как Isabel Marant, Dries Van Noten или Versace. А потом проникли и в массмаркет. Поэтому приобрести себе такие штаны в гардероб будет не слишком затратно.

Однако подобный предмет одежды является достаточно активной частью гардероба, которая сразу привлекает внимание. Не все готовы включать подобные вещи в собственный образ. В таком случае стилисты рекомендуют не отказываться от тренда на леопардовые вещи полностью. Используйте этот принт в аксессуарах. Это может быть оправа очков, большие серьги, сумка или обувь. Леопард давно стал классикой моды, потому не стоит бояться добавлять его в свой гардероб.

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