Забудьте о Риме и Милане: туристам посоветовали незабываемый регион Италии

В разгар туристического сезона наиболее посещаемые регионы Италии – Рим, Венеция, Милан – имеют чрезмерное количество посетителей. Это заставляет опытных путешественников искать альтернативные маршруты, которые позволяют избежать толп и увидеть менее известные, но не менее впечатляющие уголки страны.

Одним из таких направлений эксперты называют Базиликату – малоизвестный регион на юге Италии, сочетающий аутентичные ландшафты, исторические города и уникальные архитектурные памятники. Детали рассказало издание Express.

В 2025 году все больше путешественников ищут не толпы, а подлинность. И именно такой опыт обещает регион, о котором вы, возможно, никогда не слышали: Базиликата.

По словам Джоанн Линн, руководительницы европейского направления туристической компании Riviera Travel, Базиликата – один из самых увлекательных и наименее исследованных регионов Италии. Ее словам, это "Италия, какой она была когда-то – и до сих пор есть в этом уголке страны".

В самом сердце Базиликаты есть Матера – один из древнейших постоянно заселенных городов мира. Стоит посетить Сасси – древние пещерные жилища, выдолбленные в известняке, которые сейчас превращены в бутик-отели, музеи и рестораны. Прогулка Матерой – как путешествие в тысячелетия: от неолита – до современного эко-дизайна.

Матера удивляет контрастами: за скромным фасадом здесь скрывается настоящий роскошный опыт. Это не просто путешествие – это проживание истории.

В часе езды от Матери – деревня, которая кажется иллюстрацией к средневековой легенде: Кастельмеццано, спрятанная среди Лукканских Доломитов. Каменные дома, лестницы, исчезающие в скале, узкие улочки. Попасть сюда можно только по извилистым дорогам.

А если хотите действительно сюрреалистических впечатлений – отправляйтесь в Крако. Когда-то это был обычный городок на холме, но в 1960-х его жителей эвакуировали из-за оползней. С тех пор Крако – как застывший кадр из фильма: пустые дома с мебелью, молчаливые улицы, гипнотическая тишина. Не зря это место стало съемочной площадкой для голливудских фильмов. Сегодня здесь проводят экскурсии, но только с гидом.

"Социальные сети способны превратить любой секрет в сенсацию за одну ночь, – подчеркнула Джоанн Линн. – Если вы хотите увидеть Италию в ее первобытной, поэтической и мирной красоте – езжайте в Базиликату".

Базиликата напоминает, что Италия – это не только фонтаны и колизеи. Это еще и молчаливые скалы, пещерные церкви, пустые дороги, аромат розмарина, солнце на лице и ощущение, что время здесь течет иначе.

