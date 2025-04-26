Забудьте об уксусе: назван самый эффективный способ, как избавиться от сорняков на газоне

Сорняки портят внешний вид даже ухоженного участка. Несмотря на популярность таких средств как уксус или кипяток, эксперты предостерегают: эти методы могут навредить не только сорнякам, но и самой траве.

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Специалисты советуют более эффективный и безопасный способ – ручное удаление сорняков с корнями, что позволяет надолго сохранить газон в хорошем состоянии без ущерба для окружающей среды. Детали рассказало издание Express.

Природный метод вместо химикатов

По словам Питера Чалонера, управляющего директора компании Cobra и специалиста по уходу за газонами, самый эффективный способ борьбы с сорняками – это механическое удаление с корнем.

"Избегайте использования уксуса, кипятка и химикатов, которые могут повредить не только сорняк, но и сам газон. Удаление сорняков вручную – это первый шаг к здоровому и ухоженному газону", – подчеркнул эксперт.

Как правильно удалять сорняки

Одуванчики, широколиственные лопухи и подорожники имеют стержневые корни, поэтому поверхностная срезка листьев не дает желаемого результата – сорняк быстро отрастает. Только полное удаление корневой системы предотвращает повторное прорастание.

Что делать после пропалки

После удаления сорняков необходимо укрепить газон, чтобы он не давал шанса новым сорнякам закрепиться. Для этого рекомендуется:

Скарификация – очищение газона от мертвой травы и органического мусора, препятствующего дыханию корней.

Аэрация – прокалывание почвы для улучшения воздушного и водного обмена.

Регулярное скашивание – особенно эффективно против сорняков, таких как чертополох или амброзия.

"Лучше косить часто, но по чуть-чуть, особенно весной. Не снимайте слишком много покрова за одно скашивание – это может ослабить здоровые растения", – пояснил Чалонер.

Предотвращение повторного прорастания

Еще один важный совет – использовать газонокосилку с контейнером для сбора скошенной травы. Это поможет уменьшить распространение семян сорняков, которые могут попасть обратно на газон и прорасти снова.

Постоянное удаление сорняков и предотвращение их размножения уменьшает общее количество нежелательных растений. Со временем этот метод оказывается гораздо более эффективным и безопасным, чем агрессивные химикаты или народные средства.

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