Забытый уголок Турции оказался жемчужиной для туристов: чем удивляет Мугла

Средиземноморское побережье Турции – это сочетание зеленых гор, высоких скал и чистого моря. Популярные курортные города обычно до поздней осени переполнены туристами. Однако опытные путешественники знают забытые и скрытые места, являющиеся настоящими жемчужинами Средиземноморья.

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Мугла – город и район в юго-западной Турции. Издание CNN рассказало, почему стоит посетить этот регион.

Мугла располагает всеми удобствами, которые делают Турцию таким популярным местом для посещения; уникальные виды, широкие возможности для полноценного отдыха и релаксации, чистое море, прекрасные пляжи, достаточно развлечений. Ближайший аэропорт – международный аэропорт Бодрум.

Лучше всего начать с солнечного приморского городка Гечек, расположенного между Фетхие и Дальяном. Здесь можно насладиться искусством. Известная галерея Диляра Акай обустроена в роскошном саду. Невероятные скульптуры и отдых на природе станут идеальным вариантом досуга в жаркие дневные часы, когда на пляжах лучше не находиться.

Заливы Даламан и Фетхие – место "встречи" Средиземного и Эгейского морей. Это один из самых особенных уголков Средиземноморья. Следует отправиться на экскурсию на яхте, чтобы насладиться чистым морем, свежим бризом и полюбоваться красотой побережья.

Для особенно привередливых туристов интересен уникальный маршрут – от Фетхие до Анталии вдоль береговой линии. Когда-то это место было известно как Ликия, а теперь это часть южной Турции. Ликийцы жили здесь на протяжении тысячелетий во время персов, Александра Македонского и римлян.

По дороге стоит останавливаться в ярких прибрежных городах. Будьте готовы проникнуть в эпоху древнего мира – здесь есть все: от римских дорог до древних троп, утоптанных мулами.

Двигаясь высоко в горы, маршрут Клоу открывает невероятные виды на море и высокие холмы. Это действительно один из лучших пешеходных маршрутов на длинные расстояния в мире – сочетание истории и современности.

Следует увидеть потрясающие руины древнего Кауноса, где гробницы бывших королей встроены в высокие скалы напротив Дальяна. Когда-то это был важный порт. Руины находятся примерно в восьми километрах от моря и датируются еще 9 веком.

Мугла также славится парапланеризмом. Люди приезжают со всего мира на гору Бабадаг, чтобы подняться в воздух и увидеть прелести местности с высоты. На высоте 1700 метров есть специальная стартовая площадка.

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