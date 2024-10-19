Зачем сеют свеклу в ноябре: как помочь им прорасти весной

Технология посева свеклы в преддверии зимы имеет ряд преимуществ. Всходы будут расти независимо от погодных условий, говорят опытные огородники. Если весна будет холодной и сухой, придется постоянно переносить посадки, но в этом случае осенний посев выручит ситуацию.

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Специалисты отмечают, что за зиму семена закалятся, станут устойчивыми к болезням и хорошо перенесут весенние заморозки. OBOZ.UA рассказывает о том, как сеять свеклу в ноябре.

Как посеять свеклу осенью

В первую очередь нужно выбрать морозостойкий сорт: атаман, монокль, бордо или кадет. Обратите внимание, что свекле нужны солнечные грядки, в тени плоды будут расти медленно.

Важную роль играют и правила севооборота. Можно сеять свеклу на месте лука, картофеля, помидоров и огурцов. А после капусты и моркови свекла уродит не очень хорошо.

Учтите и уровень кислотности в почве. Сорняки станут лучшим индикатором. Если на грядке растет ромашка, вьюнок или пырей – почва слабокислая или нейтральная. А если много осоки, хвоща полевого или подорожника – кислотность высока.

Отрегулировать кислотность можно с помощью извести. Осенью полезным будет перекапывание грядок с внесением 250 г извести на 1 кв. м. Альтернативой станет и доломитовая мука.

Очистив грядку от сорняков и перекопав грунт на глубину 25 см, следует внести древесный пепел в расчете на 0,5 л на 1 кв. м и приступать к формированию лунок. Дистанция между лунками должна быть примерно 20 см.

Когда сеять свеклу на зиму

Идеальным сроком посева свеклы на зиму является период с 25 октября по 15 ноября. Помните о важном правиле: осенью нужно сухие семена вносить в сухую почву.

После внесения семян следует присыпать слоем торфа толщиной 3 см, который послужит мульчей. От сильных морозов посевы защитят опилки или сухие опавшие листья. Весной слой мульчи нужно убрать и внести азотные подкормки. После этого грядки следует укрыть тепличной пленкой.

Как поливать свеклу

Лить воду нужно у корней или под корни. Вода должна быть теплой (от 12 до 22 °C). Водопроводная вода не подходит – ее нужно предварительно отстоять 3 суток, чтобы вышел хлор и слить осадок. Смягчить жесткую воду для полива можно древесной золой в расчете 60 г на 20 литров воды.

Чем подкормить свеклу в течение сезона

В народе популярна солевая подкормка: развести 20 г соли на 10 л воды и проводить полив по листьям 2 раза в течение сезона.

В целом специалисты советуют проводить подкормку трижды:

первая подкормка: 1 ст.л мочевины на 10 л воды или раствор куриного помета в соотношении 1:15;

вторая подкормка: калимагнезия + суперфосфат (по 1 ст.л), 1/2 чайной ложки борной кислоты, 1 чайная ложка мочевины, 1 г марганцовки на 10 л воды. Подкормить нужно через 14 дней после первой подкормки, а землю между рядами посыпать золой и полить водой;

третья подкормка: на 10 л воды добавить 1 ст.л сульфата калия и 3 столовых ложки суперфосфата.

Последнюю подкормку следует провести за месяц до сбора корнеплодов.

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