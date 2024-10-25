Загружены миллионы раз: в Google Play нашли вредоносные программы

Не все приложения, устанавливаемые на свой смартфон, могут быть безопасными. При этом скачать такой софт вполне реально и из официального магазина.

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Так издание iTechUA пишет, что исследование американской компании Zscaler обнаружило в магазине Google Play целых 200 вредных приложений. Суммарное количество их загрузок составило 8 миллионов.

Эксперты Zscaler анализировали наличие вредоносного программного обеспечения в Google Play и других платформах с июня 2023 года по апрель 2024 года. И именно в этом магазине обнаружили семь самых распространенных киберугроз.

Первое место в списке занял инфостиллер Joker, с помощью которого злоумышленники получают доступ к SMS и подписывают пользователя на премиум-услуги. На его долю приходится 38,2% скачиваний среди всех вредоносных программ.

Вторым оказалось разнообразное рекламное программное обеспечение. Оно навязчиво показывает рекламу или транслирует ее в фоновом режиме, накручивая показы. На такие программы тоже приходится треть загрузок – 35,9%,

На третьем месте оказался Facestealer – приложение, которое ворует данные аккаунтов социальных сетей. На него приходится 14,7% загрузок.

Еще один инфостиллер стал четвертым. Coper имеет функцию кейлогера и может накладывать фишинговые страницы поверх обычных. Его доля – 3,7%.

Замыкают зловещую семерку три трояна: Loanly Installer (2,3%), Harly (1,4%) и Anatsa/Teabot (0,9%).

Чаще всего вредоносные программы можно найти в таких разделах Google Play, как "Инструменты", "Персонализация", "Фотография", "Производительность" и "Стиль жизни". Там злоумышленники разместили почти половину вредоносных программ.

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