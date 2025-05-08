Запеченный хек в духовке под сырной шапкой: рыба получается очень сочной
Хек – очень вкусная и сочная рыба. Для того, чтобы продукт сохранил свою сочность и питательность, лучше его запечь. Сверху добавьте нарезанные помидоры и много натертого сыра.
Идея приготовления запеченного хека под сыром опубликована на странице фудблогера ann.food в Instagram. Блюдо подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- хек (филе) – 700 г
- специи (соль, приправа к рыбе) – по вкусу
- мука для обрушения
- яйца – 2 шт. для кляра (+50 мл воды)
- масло для жарки и смазывания формы
- помидоры – 3 шт.
- сыр – 150 г
- лук – 1 шт.
- сметана для смазки рыбы – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе рыбы разрезать на кусочки. Добавить специи, перемешать.
2. Яйца взбить вилкой и добавить немного воды.
3. Сбить до однородности.
4. Рыбу положить в муку, затем опустить в яйцо с обеих сторон.
5. Жарить на масле до легкой золотистой окраски.
6. Форму смазать растительным маслом и выложить жареную рыбу, смазать рыбу сметаной.
7. Выложить немного лука полукольцами и поверх лука выложить кольцами помидор.
8. Помидоры немного присолить и поверх помидоров выложить щедро тертый сыр.
9. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: