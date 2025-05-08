Запеченный хек в духовке под сырной шапкой: рыба получается очень сочной

Хек – очень вкусная и сочная рыба. Для того, чтобы продукт сохранил свою сочность и питательность, лучше его запечь. Сверху добавьте нарезанные помидоры и много натертого сыра.

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Идея приготовления запеченного хека под сыром опубликована на странице фудблогера ann.food в Instagram. Блюдо подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

хек (филе) – 700 г

специи (соль, приправа к рыбе) – по вкусу

мука для обрушения

яйца – 2 шт. для кляра (+50 мл воды)

масло для жарки и смазывания формы

помидоры – 3 шт.

сыр – 150 г

лук – 1 шт.

сметана для смазки рыбы – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе рыбы разрезать на кусочки. Добавить специи, перемешать.

2. Яйца взбить вилкой и добавить немного воды.

3. Сбить до однородности.

4. Рыбу положить в муку, затем опустить в яйцо с обеих сторон.

5. Жарить на масле до легкой золотистой окраски.

6. Форму смазать растительным маслом и выложить жареную рыбу, смазать рыбу сметаной.

7. Выложить немного лука полукольцами и поверх лука выложить кольцами помидор.

8. Помидоры немного присолить и поверх помидоров выложить щедро тертый сыр.

9. Поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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