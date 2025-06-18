Запеченный молодой картофель с лососем: рецепт идеального блюда для праздничного стола

Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и полезное блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будут – картофель, рыба, овощи, сыр. Эти продукты можно запекать, сварить, сделать салат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного молодого картофеля с лососем.

Ингредиенты:

Лосось

Картофель

Сливочное масло – 25 г

Оливковое масло

Лимонный сок из 1/2 лимона

Чеснок 2-3 зуб.

Свежие травы по желанию

Соль, лимонный перец, порошок паприки, по 1 чайной ложке

Соус:

Крем-сыр

Майонез

Красная икра или икра мойвы

Мелко нарезанный красный лук 1/2 шт.

Укроп

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 200С. Варите картофель около 10 минут или до половины готовности. Мелко порубить травы для лосося и тем временем выдавите чеснок.

2. Разогрейте маленькую кастрюлю с маслом и оливковым маслом, добавьте мед, лимонный сок, чеснок и травы. Перемешайте и готовьте так около 30 секунд. Затем снимите с плиты.

3. Разложите лосося в противень, картофель вокруг. Положите немного масла на картофель, посолите и поперчите. Лосось посыпьте специями, лимонным перцем и паприкой. Готовьте в середине духовки около 25-30 минут.

Подавайте с соусом!

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