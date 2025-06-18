Запеченный молодой картофель с лососем: рецепт идеального блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и полезное блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будут – картофель, рыба, овощи, сыр. Эти продукты можно запекать, сварить, сделать салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного молодого картофеля с лососем.
Ингредиенты:
- Лосось
- Картофель
- Сливочное масло – 25 г
- Оливковое масло
- Лимонный сок из 1/2 лимона
- Чеснок 2-3 зуб.
- Свежие травы по желанию
- Соль, лимонный перец, порошок паприки, по 1 чайной ложке
Соус:
- Крем-сыр
- Майонез
- Красная икра или икра мойвы
- Мелко нарезанный красный лук 1/2 шт.
- Укроп
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 200С. Варите картофель около 10 минут или до половины готовности. Мелко порубить травы для лосося и тем временем выдавите чеснок.
2. Разогрейте маленькую кастрюлю с маслом и оливковым маслом, добавьте мед, лимонный сок, чеснок и травы. Перемешайте и готовьте так около 30 секунд. Затем снимите с плиты.
3. Разложите лосося в противень, картофель вокруг. Положите немного масла на картофель, посолите и поперчите. Лосось посыпьте специями, лимонным перцем и паприкой. Готовьте в середине духовки около 25-30 минут.
Подавайте с соусом!
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