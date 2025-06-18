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Запеченный молодой картофель с лососем: рецепт идеального блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное, сытное и полезное блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будут – картофель, рыба, овощи, сыр. Эти продукты можно запекать, сварить, сделать салат. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного молодого картофеля с лососем. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Лосось
  • Картофель
  • Сливочное масло – 25 г
  • Оливковое масло 
  • Лимонный сок из 1/2 лимона
  • Чеснок 2-3 зуб. 
  • Свежие травы по желанию
  • Соль, лимонный перец, порошок паприки, по 1 чайной ложке

Соус: 

  • Крем-сыр 
  • Майонез 
  • Красная икра или икра мойвы 
  • Мелко нарезанный красный лук 1/2 шт. 
  • Укроп 
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Разогрейте духовку до 200С. Варите картофель около 10 минут или до половины готовности. Мелко порубить травы для лосося и тем временем выдавите чеснок.

Картофель с рыбой

2. Разогрейте маленькую кастрюлю с маслом и оливковым маслом, добавьте мед, лимонный сок, чеснок и травы. Перемешайте и готовьте так около 30 секунд. Затем снимите с плиты. 

Соус из масла и зелени

3. Разложите лосося в противень, картофель вокруг. Положите немного масла на картофель, посолите и поперчите. Лосось посыпьте специями, лимонным перцем и паприкой. Готовьте в середине духовки около 25-30 минут. 

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Подавайте с соусом! 

Готовое блюдо

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