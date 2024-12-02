Защитите сад и огород: что нужно сделать на даче в декабре

Хотя декабрь и считается месяцем покоя в саду, работы на участке все же найдутся. Эти работы, хотя и не требуют больших усилий, очень важны для сохранения сада в здоровом состоянии и обеспечения хорошего урожая в следующем сезоне.

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OBOZ.UA собрал советы опытных садоводов по поводу важных зимних работ в саду, которые помогут не только защитить растения, но и успешно перезимовать и подготовиться к новому сезону.

Уход за укрытиями растений

Если вы укрыли на зиму многолетние растения, не забывайте о регулярном проветривании. Резкие перепады температур могут привести к образованию конденсата и загниванию растений. В теплые безветренные дни снимайте укрытия, чтобы проветрить растения.

Укрытие подзимних посевов

Растения, посеянные осенью, нуждаются в дополнительной защите от морозов. Накройте их сухими листьями, соломой или специальным накрывным материалом. Это поможет им успешно перезимовать и обрадовать вас ранним урожаем.

Привлечение птиц

Птицы – естественные враги многих вредителей. Чтобы привлечь их в ваш сад, изготовьте кормушки и регулярно подсыпайте корма. Это поможет не только защитить ваш сад, но и создаст дополнительную эстетику.

Защита деревьев от грызунов

Одна из важнейших задач в декабре – защита молодых деревьев от зайцев и других грызунов. Их острые зубы могут нанести значительный вред коре деревьев, особенно молодых. Для защиты стволов используйте металлическую сетку или специальные пластиковые чехлы. Нижние ветви также нуждаются в дополнительной защите.

Профилактика травмирования деревьев

После снегопадов и гололедицы регулярно осматривайте деревья на предмет повреждений. Встряхивайте снег с веток, аккуратно снимайте лед. Если ветки сломались, обрежьте их до здоровой ткани.

Консервация инвентаря

Перед наступлением морозов необходимо подготовить для хранения садовый инвентарь. Осмотрите ручки инструментов, замените поврежденные части. Металлические детали обработайте антикоррозионными средствами, а подвижные соединения смажьте. Сохраняйте инвентарь в сухом месте.

Планирование весенних работ

Декабрь – прекрасное время для того, чтобы составить план работ на следующий сезон. Проанализируйте прошлый год, определите ошибки и достижения. Спланируйте посадки, подкормки и другие работы.

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