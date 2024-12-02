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Защитите сад и огород: что нужно сделать на даче в декабре

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Защитите сад и огород: что нужно сделать на даче в декабре

Хотя декабрь и считается месяцем покоя в саду, работы на участке все же найдутся. Эти работы, хотя и не требуют больших усилий, очень важны для сохранения сада в здоровом состоянии и обеспечения хорошего урожая в следующем сезоне.

Видео дня

OBOZ.UA собрал советы опытных садоводов по поводу важных зимних работ в саду, которые помогут не только защитить растения, но и успешно перезимовать и подготовиться к новому сезону.

Уход за укрытиями растений

Если вы укрыли на зиму многолетние растения, не забывайте о регулярном проветривании. Резкие перепады температур могут привести к образованию конденсата и загниванию растений. В теплые безветренные дни снимайте укрытия, чтобы проветрить растения.

Защитите сад и огород: что нужно сделать на даче в декабре

Укрытие подзимних посевов

Растения, посеянные осенью, нуждаются в дополнительной защите от морозов. Накройте их сухими листьями, соломой или специальным накрывным материалом. Это поможет им успешно перезимовать и обрадовать вас ранним урожаем.

Привлечение птиц

Птицы – естественные враги многих вредителей. Чтобы привлечь их в ваш сад, изготовьте кормушки и регулярно подсыпайте корма. Это поможет не только защитить ваш сад, но и создаст дополнительную эстетику.

Защитите сад и огород: что нужно сделать на даче в декабре

Защита деревьев от грызунов

Одна из важнейших задач в декабре – защита молодых деревьев от зайцев и других грызунов. Их острые зубы могут нанести значительный вред коре деревьев, особенно молодых. Для защиты стволов используйте металлическую сетку или специальные пластиковые чехлы. Нижние ветви также нуждаются в дополнительной защите.

Профилактика травмирования деревьев

После снегопадов и гололедицы регулярно осматривайте деревья на предмет повреждений. Встряхивайте снег с веток, аккуратно снимайте лед. Если ветки сломались, обрежьте их до здоровой ткани.

Защитите сад и огород: что нужно сделать на даче в декабре

Консервация инвентаря

Перед наступлением морозов необходимо подготовить для хранения садовый инвентарь. Осмотрите ручки инструментов, замените поврежденные части. Металлические детали обработайте антикоррозионными средствами, а подвижные соединения смажьте. Сохраняйте инвентарь в сухом месте.

Планирование весенних работ

Декабрь – прекрасное время для того, чтобы составить план работ на следующий сезон. Проанализируйте прошлый год, определите ошибки и достижения. Спланируйте посадки, подкормки и другие работы.

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