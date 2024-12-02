На работу плавают на лодках: село в Нидерландах напомнило туристам Венецию

Пока итальянская Венеция разрабатывает план, как взять под контроль безумные потоки туристов, сами путешественники ищут альтернативы городу на воде. И один интересный вариант нашелся в Нидерландах.

Видео дня

Как пишет издание Express, речь идет о деревне Гитхорн, расположенной в голландской провинции Оверейсел. Как и Венеция, она стоит на каналах, а местные жители передвигаются на плоскодонных лодках.

Известный своими мостами и водными путями Гитхорн неизменно входит в число 50 самых красивых сел мира по версии Conde Nast Traveller. В последний раз он попал в этот список в августе 2024 года.

Примечательно, что в селе нет автомобильных дорог. Передвигаться здесь можно пешком, на велосипеде или по воде. И это вполне удобно для местных жителей, численность которых составляет около 2800 человек.

При этом количество туристов здесь составляет миллион в год – настолько впечатляющим является небольшое село. Да, этим показателям еще далеко до 5 миллионов гостей, которые принимает Венеция. Зато гостить в Гитхорне уютно и спокойно.

В селе построено более 176 деревянных арочных мостов, соединяющих небольшие острова с материком. Также здесь можно полюбоваться коттеджами 18 и 19 веков, которые покрывают соломенной крышей.

На официальном сайте села прогулка по тропе Бинненпад сравнивается с "прогулкой по съемочной площадке". Также можно арендовать лодку на 2-4 человека или отправиться в экскурсию по здешним каналам.

Бумажные карты туристам в Гитхорне не выдают, чтобы не засорять улицы. Вместо этого вы можете бесплатно скачать специальное приложение, в котором собраны все машруты водных прогулок и другая необходимая туристу информация.

Тех, кто проголодался, охотно примут несколько кафе и ресторанов. Также в селе функционирует музей. Тех, кто хочет остаться в Гитхорне больше, чем на день, поселят в сдаваемом в аренду доме. Выбрать можно как обычный вариант гостевого дома, так и домик на воде.

Гитхорн можно посетить через голландские туристические компании с офисами в Амстердаме. Они могут набирать группы численностью до 21 человека. Также могут быть организованы частные туры для группы максимум из восьми человек. Любители самостоятельных путешествий могут доехать поездом до железнодорожной станции Nwolle Stadshagen (NS), а затем сесть на автобус № 70 из Зволле в Гитхорн. Также можно приехать через железнодорожную станцию NS Steenwijk, где вы можете сесть на автобус №70 или №270.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город в Европе заслужил звание самого дружелюбного.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.