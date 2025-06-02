Жареный картофель моментально станет хрустящим: используйне неожиданный ингредиент

Жарка картофеля - один из лучших способов превратить обычный овощ в аппетитный гарнир.

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Но приготовить его так, чтобы он был хрустящим снаружи и рыхлым внутри, не так просто, как может показаться. Один пользователь попросил в Reddit поделиться интересным лайфхаком, как добиться такого результата, пишет Express.

Ему предложили добавлять к картофелю очень необычный для него ингредиент - пищевую соду. "Пропарьте картофель в подсоленной воде с небольшим количеством пищевой соды в течение нескольких минут", - посоветовали ему.

Это делает внешний слой картофеля намного мягче, и именно в этом заключается цель, а не в том, чтобы ускорить процесс приготовления.

Далее слейте воду и верните картофель на горячую сухую сковороду, чтобы испарить лишнюю влагу. Добавьте сливочное масло (или другой жир, но желательно животный), приправы и крупную соль.

На вопрос, сколько времени нужно пропаривать, пользователь ответил, что "обычно картофель варится на медленном огне около 5 или 6 минут, начиная с холодного состояния".

Другой пользователь повторил совет по использованию пищевой соды для идеальной жареной картошки и прокомментировал: "Это правильный ответ. Секрет идеальной жареной картошки заключается в том, чтобы поджарить ее после испарения всей воды".

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