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Жареный картофель по-царски с очень вкусным сырно-сметанным соусом: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Жареный картофель по-царски с очень вкусным сырно-сметанным соусом: рецепт блюда для всей семьи

Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, которы й может быть основой для приготовления пюре, супов, а также салатов, пирогов, зраз, разных сытных закусок. Еще его можно вкусно приготовить в духовке и на огне.

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Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного картофеля, со сметанно-сырным соусом. 

Рецепт картофеля

Ингредиенты: 

  • Картофель – 8 шт. (средние)
  • Бекон – 100 г

Соус:

  • Сметана 12% – 3 ст.л
  • Чеснок – 4 зуб. 
  • Твердый сыр – 100 г
  • Черный перец – 1/3ч.л
  • Укроп – 1 пучок

Способ приготовления: 

1. Картофель почистите, порежьте на 4 части. Отварите.

Картофель для блюда

2. После картофель обжарьте до золотистости на беконе. 

Сырный соус

3. Смешайте все ингредиенты для соуса, соус добавьте в сковороду к картофелю, готовьте 10 минут под крышкой и можно подавать.

Готовый картофель

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