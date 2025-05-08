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Жареный картофель по-царски с очень вкусным сырно-сметанным соусом: рецепт блюда для всей семьи
Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, которы й может быть основой для приготовления пюре, супов, а также салатов, пирогов, зраз, разных сытных закусок. Еще его можно вкусно приготовить в духовке и на огне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного картофеля, со сметанно-сырным соусом.
Ингредиенты:
- Картофель – 8 шт. (средние)
- Бекон – 100 г
Соус:
- Сметана 12% – 3 ст.л
- Чеснок – 4 зуб.
- Твердый сыр – 100 г
- Черный перец – 1/3ч.л
- Укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Картофель почистите, порежьте на 4 части. Отварите.
2. После картофель обжарьте до золотистости на беконе.
3. Смешайте все ингредиенты для соуса, соус добавьте в сковороду к картофелю, готовьте 10 минут под крышкой и можно подавать.
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