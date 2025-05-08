Жареный картофель по-царски с очень вкусным сырно-сметанным соусом: рецепт блюда для всей семьи

Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, которы й может быть основой для приготовления пюре, супов, а также салатов, пирогов, зраз, разных сытных закусок. Еще его можно вкусно приготовить в духовке и на огне.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного жареного картофеля, со сметанно-сырным соусом.

Ингредиенты:

Картофель – 8 шт. (средние)

Бекон – 100 г

Соус:

Сметана 12% – 3 ст.л

Чеснок – 4 зуб.

Твердый сыр – 100 г

Черный перец – 1/3ч.л

Укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Картофель почистите, порежьте на 4 части. Отварите.

2. После картофель обжарьте до золотистости на беконе.

3. Смешайте все ингредиенты для соуса, соус добавьте в сковороду к картофелю, готовьте 10 минут под крышкой и можно подавать.

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