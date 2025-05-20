'Железное сердце': что известно о женской версии Тони Старка в новом сериале

Вселенная Marvel продолжает расширяться, принося на экраны новых и уникальных персонажей, отражающих дух современности. Одним из самых ожидаемых дополнений является сериал от Marvel и Disney+ "Железное сердце", который обещает представить зрителям увлекательную историю инженерного гения Рири Уильямс.

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Эта молодая изобретательница, созданная по образу и подобию Тони Старка, готовится поразить своими инновациями и незаурядной броней. Проект углубится в ее путь от талантливой студентки до настоящей супергероини. Сериал станет логическим продолжением событий, развернувшихся в нашумевшем фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Сценаристкой проекта стала Чинака Ходж, известная по сериалу "Полуночный клуб", а режиссерские кресла заняли Сэм Бейли и Анджела Барнс. Исполнительным продюсером выступил Райан Куглер, который ранее срежиссировал "Черную пантеру: Ваканда навсегда" и нынешний хит "Грешники". Сюжет сериала базируется на комиксах Брайана Майкла Бендиса и Майка Деодато, где Рири Уильямс предстает как уникальная героиня, которая не просто подражает Тони Старку, а создает собственную историю.

В "Черной пантере: Ваканда навсегда" Рири - талантливая студентка MIT, которая разработала бронекостюм и устройство для обнаружения вибраниума. Ее изобретения привлекли внимание Ваканды, подводного правителя Намора и даже ЦРУ. В ключевые моменты Шури (Летиция Райт) и Окойе (Данай Гурира) защищают Рири от воинов Талокана, а королева Рамонда (Анджела Бассетт) жертвует собой, спасая ее жизнь. Рири помогает вакандийцам в борьбе с Намором и создает для Окойе уникальные крылатые доспехи, известные как "Северный ангел".

События сериала "Железное сердце" разворачиваются после финала "Ваканды навсегда". Рири возвращается в Чикаго, где сталкивается с новыми вызовами. Трейлер показывает, как героиня попадает в опасную ситуацию, но благодаря своей смекалке и изобретательности преодолевает препятствия. В сериале появится новый антагонист - Паркер Роббинс по прозвищу Каптур (Энтони Рамос), который пытается использовать талант Рири, предлагая ей сотрудничество. Трейлер также демонстрирует эволюцию ее брони, включая версию, знакомую по предыдущему фильму.

Райан Куглер в документальном проекте Disney+ "Наследие Рири Уильямс" отметил, что хотя многие видят в Рири преемницу Железного Человека, в комиксах она была скорее подругой Тони Старка, которая получала от него советы, но сформировала собственную идентичность как Железное Сердце.

"Железное сердце" дата выхода

В актерский состав также вошли Лирик Росс, Алден Эренрайх, Риган Алия, Мэнни Монтана, Мэтью Элам и Анджи Уайт. Премьера первых трех эпизодов сериала состоится на Disney+ 24 июня.

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