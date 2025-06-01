Жир на дверце духовки исчезнет за 30 минут: действенное натуральное средство

Чистка дверцы духовки может казаться настоящим кошмаром , но с помощью одного простого натурального ингредиента стойкий жир просто тает. Пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, - это природное химическое соединение, которое, как следует из названия, прекрасно подходит для выпечки, а также является эффективным средством для чистки.

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По словам экспертов, для очистки духовки вам понадобится лишь пищевая сода, влажная губка или мочалка, а также сухая тряпка, пишет OBOZ.UA.

Пищевая сода - это натуральный (мягкий) абразив, поэтому она деликатно удаляет пятна, жир и грязь, накопившиеся на дверце духовки. Она также поглощает пятна.

Как это работает

Для начала щедро посыпьте дверцу пищевой содой. Как только на ней появится достаточное количество средства, смочите ею чистящую губку и начните смачивать соду, пока не получите густую пасту. Старайтесь равномерно распределить ее по стеклянной дверце.

Цель состоит в том, чтобы покрыть всю стеклянную поверхность дверцы духовки пастой из пищевой соды. Если вы обнаружите, что пасты недостаточно, просто добавьте больше пищевой соды и воды. Если паста густая, добавьте больше воды; если она жидкая, добавьте больше пищевой соды.

После того, как паста из пищевой соды покроет стеклянную дверцу духовки, оставьте ее на 30-60 минут. Когда время закончится, снова возьмите губку для чистки. Смочите ее и начните тереть небольшими участками.

После этого возьмите сухую тряпку и вытрите любые остатки. Хотя процесс очень эффективен, крошечные кусочки жира могут остаться. Если вы хотите их удалить, возможно, стоит повторить процесс, но оставить смесь пищевой соды на дверце духовки на ночь.

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