Живое произведение искусства: назван живописный город в Европе, неизвестный туристам

Словения известна волшебными пейзажами, историческими городами и колоритными традициями. Хотя большинство туристов выбирают Любляну или живописное озеро Блед, стоит обратить внимание на еще одну жемчужину этой страны – Марибор.

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Это второй по величине город Словении, расположенный всего в полутора часах езды от столицы. Несмотря на то, что он не столь популярен, Марибор имеет уникальную атмосферу и архитектуру, а также интересные исторические локации, поражающие с первого взгляда. Детали рассказало издание Express.

Марибор раскинулся на берегу реки Дравы, что придает ему особый шарм. Его история тесно связана с виноделием, а узкие улочки и старинные постройки создают атмосферу средневекового города. Здесь можно ощутить настоящий колорит Словении без толп туристов, что делает Марибор отличным местом для неспешных прогулок и знакомства с местной культурой.

Одна из главных достопримечательностей Марибора – Дом Старой виноградной лозы. Здесь растет одна из старейших виноградных лоз в мире, являющаяся символом винодельческого наследия региона. Посетители могут узнать больше об истории виноделия в Мариборе и отведать местные вина. Туристы отмечают гостеприимство персонала и увлекательные рассказы о традициях виноделия.

Еще одно место, которое непременно стоит посетить – Пирамида (Холм Пирамид). Это отличная локация для прогулок, которая дарит потрясающий вид на город и окрестности. На вершине холма находится маленькая часовня со звоном пожеланий, а также археологическая находка – остатки старинного замка. Со склонов холма открывается невероятный вид на старый город.

Любители природы оценят парк Марибор, идеально подходящий для отдыха, прогулок и культурных мероприятий. В нижней части парка расположены аллеи, скульптуры и сцена для летних концертов. Кроме того, в парке работает аквариум, где можно увидеть более 120 видов пресноводных и морских рыб, а также террариум с ядовитыми рептилиями.

Марибор совмещает историю, природу и винодельческие традиции. Благодаря живописной реке, уникальным достопримечательностям и меньшему количеству туристов Марибор станет отличным направлением для короткого путешествия.

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